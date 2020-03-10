美股3大指數崩跌逾7% 台股屏息以待

（中央社記者江明晏台北10日電）油價崩盤與疫情蔓延雙利空夾擊，美股3大指數崩跌逾7%，台股9日重挫344.17點，收10977.64點，外資賣超金額創史上第3大，投顧表示，觀察台股今天是否守住短期支撐10700點附近。

國際油價崩盤、武漢肺炎疫情蔓延，美股利空壓境，道瓊指數今天暴跌2013點，3大指數跌幅都超過7%，創2008年全球金融海嘯爆發以來最糟表現，延續11年的牛市瀕臨終結。

美股標普500指數今天開盤後暴跌7%，觸發熔斷機制，暫停交易15分鐘，這是美股熔斷機制近23年來首度觸發；美國總統川普將公布「重大」措施以減輕新型冠狀病毒帶來的經濟衝擊。

疫情削弱能源需求，石油輸出國家組織（OPEC）上週卻未能與俄羅斯為首的夥伴達成減產共識。沙烏地阿拉伯隨後以降價和增產報復俄羅斯，導致國際油價慘跌逾20%，創1991年以來最大單日跌幅。

台股9日已率先反映利空，終場帶量重挫344.17點，收在10977.64點，跌幅3.04%，不僅失守年線約11079點，更跌破11000點大關，成交值放大來到新台幣2309.72億元。

三大法人賣超新台幣601億元，外資單日大賣545億元，是12年半來大量，也是台股史上外資第3大賣超金額。

台股今天是否繼續重挫，成為市場觀察重點，日盛投顧指出，指數現階段回測年線，止跌首要條件仍是先重返5日線約11300點附近，短期支撐為10700點附近，壓力為月線約11500點附近，然而上方缺口能否完全封閉需留意。

新光投信董事長劉坤錫表示，台股先前已反映中國與亞洲的疫情威脅利空，但擴散到歐美區域後，等於全球經濟的三大塊中、美、歐全都受影響，台灣雖然防疫控制好，但經濟體勢必不能置身事外，因此近期再度反映疫情利空。（編輯：黃國倫）1090310