新台幣開盤升3分 為30.10元

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武漢肺炎
武漢肺炎／湖北台胞第二批包機 華航東航10日執飛
武漢肺炎台灣確診維持45例 本土比境外多5例
武漢肺炎／義大利病例再暴增累計破9000 封城擴及全國
美國武漢肺炎疫情蔓延30多州 專家警告恐須封城
義大利武漢肺炎疫情暴增133死 共366死7375確診
世衛示警武漢肺炎病毒傳播力強 公布患者10大典型症狀
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武漢第二批包機10日執行 蘇貞昌：弱勢與防疫優先
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桃勤華儲董事長換人 蘇貞昌：任滿下台用人唯才
湖北台胞第二批包機 林佳龍：做好準備
柯文哲臉書祝賀 江啟臣盼一起討論有利民生法案
台防疫有成 謝長廷：可倡議組世界防疫聯盟
菲律賓眾議員：將提決議案支持台灣參與WHO
江啟臣就職國民黨主席 AIT恭賀
綠委提取消鄉鎮市選舉 徐國勇：蒐集意見再討論
國際
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武漢肺炎 駐歐美國陸軍司令可能曾接觸確診者
蒙古通報武漢肺炎首例 患者為法國籍人士
因應武漢肺炎 IMF與世界銀行為遠距辦公做準備
英國強化防疫 輕微症狀將不等確診即刻隔離
武漢肺炎高風險族群 美當局：備足糧藥別出門
法國解放報：台灣憑一己之力成為防疫典範
紐約武漢肺炎疫情加重 市長籲民眾在家工作
治癒美首例醫師：武漢肺炎輕症可在家康復
兩岸
中國武漢肺炎新增17死 新增確診19人
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上海：一般行業復工備案即可 不必審批
疫情衝擊 中國蘋果手機2月銷售不到50萬支
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武漢肺炎疫情未解 博鰲論壇延期舉行
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股匯脫鉤 新台幣早盤升逾1角
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深圳躋身中國第4個綜合性國家科學中心
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2020/03/10 09:04
（中央社台北10日電）台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.10元開盤，升3分。1090310
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