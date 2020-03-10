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台積電股價創近4個月低 市值縮水1037億元

最新更新：2020/03/10 10:13
晶圓代工廠台積電10日股價延續疲弱走勢，開盤跌至301.5元，下跌4元，創近4個月新低價，市值再縮水1037億元。（中央社檔案照片）
晶圓代工廠台積電10日股價延續疲弱走勢，開盤跌至301.5元，下跌4元，創近4個月新低價，市值再縮水1037億元。（中央社檔案照片）

（中央社記者張建中新竹10日電）武漢肺炎疫情擴大，持續重創國際股市，晶圓代工廠台積電今天股價延續疲弱走勢，開盤跌至301.5元，下跌4元，創近4個月新低價，市值再縮水1037億元。

武漢肺炎疫情延燒，市場恐慌氣氛升高，引發國際股市連日重挫，外資不斷賣超台股，台積電淪為外資提款機，據統計，外資近3個交易日共賣超台積電9萬6094張，影響台積電股價重挫。

台積電9日股價滑落至305.5元，市值跌破8兆元關卡，今天台積電股價延續弱勢表現，開盤跳空達301.5元，跌幅1.3%，創近4個月新低，市值再縮水1037億元，滑落至7.81兆元。

台積電每跌1元約影響大盤指數約8.53點，估計台積電今天股價走跌約影響大盤指數34.12點。

法人預期，武漢肺炎疫情恐對全球經濟造成影響，也將連帶影響台積電短期營運表現，第2季可能面臨客戶調節庫存影響，業績將較第1季滑落。（編輯：張均懋）1090310

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