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歐美股市崩跌 國安基金：對台股基本面有信心

最新更新：2020/03/10 10:21

（中央社記者吳佳蓉台北10日電）油價崩盤與疫情蔓延雙利空夾擊，美股、歐股崩跌。國安基金喊話，台灣疫情控管超前部署，基本面良好，且觀察台股承接買盤仍舊積極，投資人不要恐慌；若有必要，會召開臨時會決定是否進場。

美股3大指數崩跌逾7%，道瓊工業指數暴跌2013點，為2008年全球金融海嘯爆發以來最糟表現；歐股倫敦FTSE 100指數、法蘭克福DAX 30指數跌逾7%，巴黎CAC 40指數急挫8.39%。此外，巴西股市更是慘跌12.16%，單日跌幅創1998年以來最大。

國安基金執行秘書、財政部次長阮清華分析，武漢肺炎疫情於全球主要經濟體擴散、蔓延，是造成市場擔憂的主因。日本、韓國、義大利、美國等確診案例都還在增加，加上油價大跌，美中貿易戰隱憂仍在，綜合之下，導致市場信心崩盤，歐美股市崩跌。

阮清華表示，國安基金正密切觀察國內股市及經貿情勢變化，會根據備戰策略，判斷是否符合進場條件。若出現不理性下跌，資金大幅移動、投資人信心渙散等情形，在必要情況下，不排除召開臨時委員會討論是否進場護盤。

阮清華強調，台股勢必受到全球經貿情勢變化影響，但台灣情況與其他國家不同，目前經濟基本面仍相當穩定，台商回流、轉單效應，對經濟形成支撐，前2月出口仍維持正成長，只要ICT產業沒有斷鏈問題，表現仍舊穩健，中國也陸續在復工，全球供應鏈應可逐步恢復運作。

阮清華指出，台灣企業防疫措施相較其他各國做得更好，疫情控管也超前部署，對於受影響的觀光旅遊、交通運輸等產業，也推出紓困振興方案協助，策略性的降低衝擊；此外，觀察9日台股雖下跌逾300點，但買盤規模仍有新台幣2300多億元，承接力道很強。

阮清華表示，台灣狀況與今天歐美股市崩跌的情形相當不同，「別人跌，台股未必會完全跟著跌」，呼籲投資人要有信心，理性判斷；到目前，台股開盤雖一度下跌130點，但觀察跌幅已逐漸收斂。（編輯：張良知）1090310

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