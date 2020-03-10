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川普擬祭刺激經濟措施 美股期指聞訊止跌彈漲

最新更新：2020/03/10 16:29

（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國總統川普表示，他考慮調降薪資稅，並對受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情衝擊的產業提供「規模龐大的紓困措施」，美股指數期貨聞訊止跌彈漲。

東京時間下午2時12分，美股標準普爾500指數期貨上漲3%，道瓊工業指數和那斯達克100指數期貨漲幅也分別達3%和3.4%。

川普昨天在白宮記者會上表示，他打算在和國會議員討論後，宣布採取行動提振經濟。

Miller Tabak & Co.證券策略師馬列（Matt Maley）表示：「看來當中可能包括薪資稅。」

不過「可能要有更多細節出爐，才會有大幅的漲勢，但這至少可以讓盤勢回穩」。

標準普爾500指數期貨一度挫跌1.9%，自2月創下歷史高點以來累計下跌超過20%。道瓊工業指數期貨自登上歷史新高迄今也回跌超過20%。

華爾街股市在國際油價崩跌和武漢肺炎疫情延燒雙重利空夾擊下，標準普爾500指數昨天崩跌7%，觸動熔斷機制，美股一度暫停交易15分鐘。

恢復交易後，賣壓依然沈重。道瓊工業指數終場狂瀉2013.76點，跌幅7.79%，收在23851.02點。標普500指數大跌225.81點，跌幅7.6%，收在2746.56點。以科技股為主的那斯達克綜合指數重挫624.94點，跌幅7.29%，收在7950.68點。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1090310

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