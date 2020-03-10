外資及陸資賣超逾84億 台股翻紅相對抗跌

（中央社記者江明晏台北10日電）美股恐慌崩跌，台股今天早盤續跌逾百點，午盤翻紅，收復「萬一」關卡，但外資及陸資仍賣超逾84億元，分析師指出，市場資金流入疫情狀況控制住的國家股市，台股相對抗跌。

國際油價崩盤、武漢肺炎疫情蔓延，美股利空壓境，道瓊指數今天暴跌2013點，3大指數跌幅都超過7%，創2008年全球金融海嘯爆發以來最糟表現，延續11年的牛市瀕臨終結。

美股恐慌崩跌，台股9日重挫後，今天早盤續跌逾百點，但國安基金信心喊話奏效，加上美股期貨電子盤反彈，帶動亞股午盤紛紛翻紅，台股在台積電、大立光等權值股支撐下，躍升平盤之上，終場收復「萬一」關卡，上漲25.9點，收在11003.54點，成交值新台幣2050.73億元。

三大法人合計賣超新台幣79.18億元。其中，自營商買超7.47億元，投信賣超1.97億元，外資及陸資賣超84.68億元。

觀察外資今天賣超前10名個股，依序為元大滬深300正2、元大S&P石油、台積電、中信金、國泰金、玉山金、開發金、富邦金、中鋼、新光金。除了台積電外，金融股成為提款機，反映外資擔憂金融市場的情緒。

其中，位居第一名的元大滬深300正2今天遭外資賣超5萬8680張，元大S&P石油賣超第2名，遭賣超5萬6673張；台積電遭賣超5萬3913張，排名第3。

國泰證期顧問處協理簡伯儀今天表示，市場資金流入疫情獲得控制的國家股市，這樣的慣例不變，台股相對抗跌，但盤勢是全球連動，若總體經濟受影響，以出口為導向的台灣也沒辦法置身事外，目前國際股市往下趨勢沒有改變，可能有短暫反彈，但是否能築底延續多頭，目前還言之過早。

日盛投顧指出，指數現階段回測年線，止跌首要條件仍是先重返5日線約11300點附近，短期支撐為10700點附近，壓力為月線約11500點附近，然而上方缺口能否完全封閉需留意，近期量價不宜再背離走勢，操作建議汰弱擇強。

新光投信董事長劉坤錫表示，台股先前已反映中國與亞洲的疫情威脅利空，但擴散到歐美區域後，等於主宰全球經濟版圖的中、美、歐全都受影響，台灣雖然防疫控制好，但經濟體勢必不能置身事外，因此近期再度反映疫情利空。

華南投顧董事長儲祥生表示，台股還是跟著美股走，美股近期補跌，主要是控制武漢肺炎疫情與經濟成長之間面臨兩難，目前歐股和美股正在複製之前亞股重挫的走勢，台股後市仍要看美股走向，若美股反彈，台股才有機會重返年線之上。（編輯：楊凱翔）1090310