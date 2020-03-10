疫情威脅全球經濟前景 央行關注3點緊盯外資動向

（中央社記者潘姿羽台北10日電）武漢肺炎疫情蔓延全球，中央銀行業務報告指出，武漢肺炎疫情較SARS嚴重，負面外溢效應威脅全球經濟前景，未來將關注3大重點，並緊盯匯市有無大量資金進出狀況，必要時將出手維護外匯市場秩序。

央行總裁楊金龍12日將赴立法院進行業務報告，今天報告內容率先出爐，並以大篇幅評論2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的影響。

央行指出，將關注3大重點，第一是密切關注武漢肺炎疫情最新發展對中國大陸以至全球的影響，尤其是對台灣經濟金融的衝擊；央行表示，中國大陸經濟動能對全球經濟的外溢效應，已經遠超過2003年SARS（嚴重急性呼吸道症候群）時期，且因2019年冠狀病毒疾病疫情擴散較SARS嚴重，疫情的負面外溢效應將威脅全球經濟前景。

第二，因疫情發展加劇全球金融市場波動，央行將持續關注資金大量進出對國內金融市場的影響，並本於職責，維護外匯市場秩序及金融市場穩定。

央行說明，今年2月中下旬開始，全球疫情逐漸擴大，國際金融市場出現較大波動，國際股市大跌，國際美元因避險需求走強，外資匯出則使新台幣貶值；美國聯邦準備理事會（Fed）為避免金融情勢緊縮衝擊經濟活動，3月3日緊急降息2碼，國際美元因而走弱，造成全球股匯市再度波動。

央行也表達立場，將密切關注疫情下，國際資金的進出狀況，必要時採行妥適措施，以維持匯市秩序及穩定。

2月下旬外資連日爆量賣超台股，新台幣卻逆勢強漲，「賣股不匯出」的行為疑似觸及央行底線，央行官員也在記者會上表示，會緊盯市場動態，必要時「會做應該做的事」。

第三，央行表示，會關注金融體系流動性及銀行授信情況，充分支應市場資金需求，以確保貨幣政策傳遞管道順暢運作。（編輯：楊玫寧）1090310