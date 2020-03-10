武漢肺炎衝擊 華航長榮航2月營收跌破百億元

（中央社記者潘羿菁台北10日電）航空業2月營收慘烈，華航與長榮航2月營收雙雙跌破百億元大關，繳出年減兩位數，其中，華航2月營收創9年來新低。法人認為，武漢肺炎疫情警報若不解除，3月營收料將難看。

華航2月營收新台幣93.42億元，年減24.9%，月減36.7%，創下2011年2月以來新低紀錄。

受到武漢肺炎疫情衝擊，華航日前致員工信件提到，2月取消23%航班，共計近1400班次，其中，兩岸航線610餘班次、香港航線520餘班次、東北亞航線160餘班次、東南亞航線60餘班次，還有部分歐美越洋航線，由於取消班次相當多，連帶使得2月營收創9年新低。

華航累計今年1至2月營收241.10億元，較去年同期減少9.7%。

長榮航2月營收88.53億元，同樣跌破百億元大關，創2012年11月以來新低，年減34.6%，也較元月衰退39.3%。

受疫情影響，長榮取消中國多數班次，日本、韓國東北亞航線也被迫調整航班。

長榮航累計今年前2月營收234.47億元，較去年同期衰退20.6%。

華航小金雞虎航日前也公告2月營收5.84億元，為登錄興櫃以來新低水準，年減37.2%，較上個月衰退35.3%。根據虎航公告，受到武漢肺炎疫情衝擊，虎航光是取消澳門航線自2月4日至4月30日共計500班次，將占全年班次5.3%。

另外，韓國航線則是在2月25日至4月1日取消72班次，占全年班次0.8%，上述兩大航線立即衝擊2月營收，並一直影響至4月底。（編輯：楊玫寧）1090310