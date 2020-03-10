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首頁 / 證券

油價回升 沙烏地帶動中東各國股市反彈

最新更新：2020/03/10 19:00

（中央社杜拜10日綜合外電報導）隨著國際油價大跌後回漲，沙烏地阿拉伯證交所全股指數（Tadawul）今天開盤後一度上漲5.6%，帶領富含石油資源的波斯灣地區各國股市強勁反彈。

沙烏地阿美石油公司（Aramco）近日股價跌破去年12月首次公開募股的價格，但今天開盤後反彈上漲5.5%。

杜拜金融市場指數（Dubai Financial Market Index）一度上揚5.5%，阿布達比股市也上漲4.2%。

因為暴跌而暫停交易兩天的科威特股市，今天終於反彈上漲6.6%；卡達股市則上揚3.0%。

石油輸出國家組織（OPEC）近日呼籲擴大減產石油，卻遭俄羅斯拒絕，減產協議沒能達成，沙烏地阿拉伯當局便大幅削價競爭使油價暴跌。波斯灣各國股市在過去兩個交易日承受重大損失，甚至跌至多年來新低。

隨著石油價格戰爆發，昨天國際油價出現30年來最大單日跌幅，布倫特原油（Brent Crude）下跌到每桶33美元，同一天全球股市也遭逢10多年來的最大損失。

但布倫特原油今天漲幅超過7%，達到每桶37美元左右，能源市場及亞洲股市也紛紛反彈。（譯者：侯文婷/核稿：陳彥鈞）1090310

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