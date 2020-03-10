更多編輯台推薦新聞：
唐鳳率口罩2.0資訊團隊 7天內克服5大挑戰
政治

唐鳳率口罩2.0資訊團隊 7天內克服5大挑戰

口罩實名制2.0網路預購 10大QA一次看
生活

口罩實名制2.0網路預購 10大QA一次看

居家檢疫者入境搭大眾運輸 11日起最高罰百萬
生活

居家檢疫者入境搭大眾運輸 11日起最高罰百萬

專訪／311震災台灣不離不棄 泉裕泰：日本一直刻在心中
政治

專訪／311震災台灣不離不棄 泉裕泰：日本一直刻在心中

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

櫃買中心：債券ETF平均每人賺約313萬元

最新更新：2020/03/10 20:29

（中央社記者韓婷婷台北10日電）櫃買中心表示，今年截至3月9日止，99檔上櫃債券ETF含息加權平均報酬率11.17%，獲利總額1441億元，以債券ETF投資人數約4.6萬人來估算，平均每位投資人賺約313萬元。

櫃買中心表示，今年以來櫃買中心上櫃掛牌交易債券ETF報酬率表現亮眼，其中漲幅最大為20年期以上美國政府公債ETF（10檔），含息加權平均報酬率29.20%，其次為全球產業類型公司債ETF（20檔），含息加權平均報酬率10.63%；以去年底94檔加計今年新上櫃5檔約1.29兆市值來計算，獲利總額1441億元，以債券ETF投資人數約4.6萬人來估算，平均每位投資人賺約313萬元。

櫃買中心表示，近期股市受武漢肺炎疫情影響大幅震盪，債券商品具備良好的避險功能，為近期受投資人青睞的防疫投資標的，透過債券ETF的配置更能強化投組抗跌特性。

櫃買舉例，投資人如果年初於台股加權指數及上櫃債券ETF各配置一半資金，在同期間台股指數報酬率為-8.5%的情況下，股債各半配置下的整體報酬率仍有1.34%，可見投資組合中適當配置債券ETF等資產，將可兼顧短期波動與長期理財目標，達到投資風險分散效果。

櫃買中心指出，債券ETF具有交易門檻低、穩定配息、管理費用低廉及停徵證交稅等優勢，且投資債券ETF手續簡便，如同投資股票一樣，投資人只要有證券帳戶，就可從事債券ETF買賣，交易方式與股票相同，而且部分證券商已開辦債券ETF定期定額業務，小額投資人也可以長期持有債券ETF，達到資產配置、分散投資風險的好處。

櫃買中心提醒投資人，今年全球經濟景氣不確定性升高，投資債券ETF應留意歐美市場利率走向，而投信公司於每天開盤前所公布的債券ETF基金淨值是反映前晚歐美債券市場利率變化後的結果，投資人可藉此作為當天債券ETF合理價格參考指標。（編輯：楊玫寧）1090310

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報