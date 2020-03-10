櫃買中心：債券ETF平均每人賺約313萬元

（中央社記者韓婷婷台北10日電）櫃買中心表示，今年截至3月9日止，99檔上櫃債券ETF含息加權平均報酬率11.17%，獲利總額1441億元，以債券ETF投資人數約4.6萬人來估算，平均每位投資人賺約313萬元。

櫃買中心表示，今年以來櫃買中心上櫃掛牌交易債券ETF報酬率表現亮眼，其中漲幅最大為20年期以上美國政府公債ETF（10檔），含息加權平均報酬率29.20%，其次為全球產業類型公司債ETF（20檔），含息加權平均報酬率10.63%；以去年底94檔加計今年新上櫃5檔約1.29兆市值來計算，獲利總額1441億元，以債券ETF投資人數約4.6萬人來估算，平均每位投資人賺約313萬元。

櫃買中心表示，近期股市受武漢肺炎疫情影響大幅震盪，債券商品具備良好的避險功能，為近期受投資人青睞的防疫投資標的，透過債券ETF的配置更能強化投組抗跌特性。

櫃買舉例，投資人如果年初於台股加權指數及上櫃債券ETF各配置一半資金，在同期間台股指數報酬率為-8.5%的情況下，股債各半配置下的整體報酬率仍有1.34%，可見投資組合中適當配置債券ETF等資產，將可兼顧短期波動與長期理財目標，達到投資風險分散效果。

櫃買中心指出，債券ETF具有交易門檻低、穩定配息、管理費用低廉及停徵證交稅等優勢，且投資債券ETF手續簡便，如同投資股票一樣，投資人只要有證券帳戶，就可從事債券ETF買賣，交易方式與股票相同，而且部分證券商已開辦債券ETF定期定額業務，小額投資人也可以長期持有債券ETF，達到資產配置、分散投資風險的好處。

櫃買中心提醒投資人，今年全球經濟景氣不確定性升高，投資債券ETF應留意歐美市場利率走向，而投信公司於每天開盤前所公布的債券ETF基金淨值是反映前晚歐美債券市場利率變化後的結果，投資人可藉此作為當天債券ETF合理價格參考指標。（編輯：楊玫寧）1090310