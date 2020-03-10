不畏疫情 半導體上市公司2月營收年增34%

（中央社記者潘智義台北10日電）台灣證券交易所今天表示，目前已申報營收899家上市公司，台灣主力產業半導體2月營收較去年同期成長34.59%，1至2月累計營收較去年同期成長24.32%，成長來自個別公司客戶需求增加。

證交所統計，本國上市公司計866家、第一上市公司計76家，截至3月10日下午5時計832家國內上市公司，及67家第一上市公司，總計共899家完成2月營收申報，申報公司的營收合計新台幣1兆8800億元，較去年同期衰退808億元，減幅4.12%，營收成長公司共451家，衰退公司共448家。

另外，上述899家公司累計1至2月國內上市公司營收總計4兆3135億元，較去年同期衰退3949億元，減幅8.39%，營收成長公司共294家，衰退公司共605家。

上市公司營收雖受武漢肺炎疫情衝擊，但個別產業表現各有不同，其中個別公司營收變化仍視其接單與生產基地分布狀況而定。

另外，證交所指出，防疫類股相關的生技醫療業2月單月營收較去年同期增加8.01%，內需相關食品工業2月單月營收也較去年同期增加5.78%。

受疫情影響復工情形方面，上市公司中國大陸營運據點大部分均已復工，目前產能逐漸恢復中；去年全體上市公司營收總計32兆7667億元，連兩年超過32兆大關，未來如果疫情趨緩，各產業應能儘速恢復產能，提振營收業績。（編輯：楊玫寧）1090310