更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎台灣防疫 美媒列可供全球借鏡8特點
國際

武漢肺炎台灣防疫 美媒列可供全球借鏡8特點

口罩實名制2.0網路預購 10大QA一次看
生活

口罩實名制2.0網路預購 10大QA一次看

專訪／311震災台灣不離不棄 泉裕泰：日本一直刻在心中
政治

專訪／311震災台灣不離不棄 泉裕泰：日本一直刻在心中

圖表／武漢肺炎台灣超前部署 各國防疫關鍵時程一覽【更新】
專題

圖表／武漢肺炎台灣超前部署 各國防疫關鍵時程一覽【更新】

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

新台幣開盤貶0.4分 為30.04元

最新更新：2020/03/11 09:03

（中央社台北11日電）台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.04元開盤，貶0.4分。1090311

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報