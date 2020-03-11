可成第4季獲利低於預期 亞系外資下修目標價

（中央社記者吳家豪台北11日電）金屬機殼廠可成去年第4季獲利低於市場預期，亞系外資表示，全球PC與智慧型手機恐下修，維持可成減碼評等，目標價降至195元；美系外資重申減碼評等與目標價195元。

可成股價今天下跌0.5元開出，盤中最低來到221元、跌幅約2.86%，成交量超過2500張。

亞系外資發布研究報告分析，可成2019年第4季每股盈餘新台幣4.48元，季增1%、但年減50%，儘管iPhone 11出貨帶動可成營收成長，但第4季毛利率25.4%、營業利益率18%皆低於預期，如今又面臨全球個人電腦（PC）與智慧型手機下修的風險。

亞系外資認為，可成打入OLED iPhone機殼的進展較慢，恐限制可觸及的市場規模，且鴻海集團積極拓展機殼市占也帶來價格壓力，導致可成先前提出毛利率回到30%的目標恐難在今年下半年前達成，故調降可成2020年、2021年每股盈餘預估值11%、8%至21.45元、24.66元，維持「減碼」評等，目標價從215元下修至195元。

美系外資表示，市場傳出陸廠立訊有望打進iPhone組裝供應鏈，可能攜手可成達到垂直整合，但美系外資預測台灣政府可能不會核准雙方結盟，且可成已是緯創、和碩主要供應商，即使結盟立訊也難取得更多新訂單，對可成不見得有利。

展望3月，美系外資認為可成營收將較2月回升，主要因為復工率提高，但3月營收表現跟市場預期可能仍有一大段落差，因此重申可成「減碼」投資評等與目標價195元。（編輯：趙蔚蘭）1090311