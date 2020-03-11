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武漢肺炎／美國也有口罩之亂 一般人是否該戴正反意見激辯
首頁 / 產經

顧立雄呼籲台股投資人 長線布局定期定額

最新更新：2020/03/11 10:24

（中央社記者劉姵呈台北11日電）受疫情影響，美股近期大漲大跌，市場憂心連動台股表現。金管會主委顧立雄今天表示，台股沒有呈現雲霄飛車式的漲跌情況，呼籲投資人仍要「長線布局、定期定額」。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）全球疫情不斷惡化，金融監督管理委員會主委顧立雄今天上午列席立法院財政委員並備質詢。

他於會前答覆媒體記者詢問，有關美股近期受疫情衝擊大漲大跌，市場擔憂連動台股表現，顧立雄認為，自新春開盤以來，台股跌近700點，且觀察台股最近與美股的走勢不太一樣，並沒有大漲大跌的情況；甚至台股還在戒慎恐懼的時候，美股卻到歷史的最高點，因此，像美股雲霄飛車式的狀況，台股並沒有出現。

他表示，「我們沒有過度樂觀的理由與過度悲觀的理由」，目前台股呈現階梯式小幅爬降，每當台股受疫情干擾，出現連動狀況時，都還是有逢低承接的買盤出現，可見有很多投資人認為台股可長線布局。

媒體詢問，金管會有無股市穩定方案，顧立雄說，「早就已經準備好了，但目前仍看不到有實現的可能」；他重申，台股並沒有呈現雲霄飛車式的漲跌，金管會會密切關注與討論。（編輯：郭無患）1090311

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