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電子股反彈偏弱 台股漲勢收斂

最新更新：2020/03/11 10:55

（中央社記者吳家豪台北11日電）美國總統川普提及可能減稅，道瓊指數終場飆漲1167點，台股今天開高上漲逾80點，一度收復年線約11084點，但電子股反彈力道偏弱，加權指數漲幅收斂。

至10時44分左右，台股加權指數來到11055.09點，上漲51.55點，漲幅0.47%，成交值新台幣893.98億元，預估量能約1800億元。電子股漲0.39%，金融股漲0.06%。

外資已連續3天賣超權值股鴻海，今天股價持續在所有均線下震盪，盤中漲幅0.25%，來到79.6元。股王大立光今天重回5日均線之上，盤中上漲1%，來到4535元。台積電漲0.16%，來到307.5元。

生技股仍是盤面主流，葡萄王漲3.86%，來到228.5元；優盛漲3.37%，來到18.4元。

伺服器印刷電路板（PCB）大廠金像電受惠於高速傳輸與網通需求，今天盤中攻上漲停22.55元；楠梓電、華通漲幅超過6%、3%，來到34元、40.15元。

華冠投顧分析師鍾騏遠表示，從盤面的資金流向來看，轉單效應是台股電子族群的機會，這部分只要台灣可以守住疫情，就有機會迎接轉單；另外，國際上的疫情不斷擴大，醫藥類股的需求具有延續性，從中國的疫情發展循環來看，3月底之前預期疫情仍是影響盤勢的主因。（編輯：張均懋）1090311

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