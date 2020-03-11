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法人：若京東方打入蘋果供應鏈 業成可望受惠

最新更新：2020/03/11 14:19

（中央社記者潘智義台北11日電）鴻海集團旗下觸控面板廠業成目前提供蘋果液晶面板手機觸控模組貼合服務，法人今天表示，若中國大陸面板廠京東方打入蘋果手機OLED面板供應鏈，業成可望搭配觸控產品出貨。

法人指出，業成提供蘋果採用液晶面板的iPhone觸控模組貼合服務，但採有機發光二極體（OLED）面板的iPhone則未提供觸控模組貼合服務，主因蘋果OLED款的iPhone智慧手機有兩種觸控方案，一是直接將觸控感應器鍍在顯示玻璃，不需要外掛觸控模組，也就沒有貼合的工序；另一方案則是外掛觸控模組，但仍由韓廠負責觸控模組貼合。

因此，法人評估，若京東方OLED面板良率能夠在近期內有效提升，達到蘋果iPhone智慧手機的需求標準，成為供應商，搶下蘋果今年規劃推出3款OLED手機其中的一款OLED面板訂單，則業成可望搭配京東方，提供觸控模組貼合服務。

法人分析，業成除為蘋果提供採用液晶面板iPhone的觸控模組貼合服務，也提供蘋果iPad平板電腦觸控模組貼合服務，並將顯示面板、背光模組、觸控模組一起組裝成面板模組，一年約2000萬台，約占整體iPad的1/2。另外，業成也提供蘋果筆電面板模組的組裝服務，月產能約40至50萬台。（編輯：趙蔚蘭）1090311

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