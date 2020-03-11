電價審議下週登場 沈榮津：決議應會符合社會期待

（中央社記者吳柏緯台北11日電）電價費率審議會將在下週登場，由於近期國際原油價格大跌，使得電價調整的壓力變小，外界評估有望凍漲。經濟部長沈榮津今天表示，相信審議委員會做出符合社會期待的決議。

經濟部依「公用售電業電價費率計算公式」每年檢討2次，於每年4月及10月進行調整，並且明定電價調幅天花板為3%。本次的電價費率審議會將於3月中登場。在油價維持低點以及武漢肺炎疫情影響之下，電價有望連4凍。

經濟部長沈榮津上午赴立法院經濟委員會，針對台灣再生能源相關議題，報告並備詢。由於下週即將舉行電價費率審議會，因此電費調整議題成為委員質詢時的重點。

國民黨籍立委楊瓊瓔質詢時指出，國際油價大幅下跌，對於電價調整的壓力相對變小。此外，由於武漢肺炎疫情衝擊產業，因此在這個時期沒有調漲的理由。

沈榮津備詢時回應電價問題時指出，調整電價有3個原則，第一個是照顧民生、第二個是穩定物價、第三個是節約能源。他進一步表示，由於台電的燃料採購價格下降，在這樣的趨勢之下，相信電價費率審議會的委員會做出符合國人期待的決議。

楊瓊瓔進一步追問，具體而言，「國人的期待」是什麼。

對於這個提問，沈榮津回答，希望價格往下走，不然至少不要調漲。他表示，電價不調漲的話，對於穩定物價有幫助。

不過沈榮津仍強調，是否調整，要尊重電價審議委員會的決定。

電價自從2018年上半年從每度新台幣2.5488元，調漲至每度2.6253元，調幅3%，至今已經連續3次未調整，若這次續未調整，將邁入連4凍。電價費率審議會將於下週舉行，會中決定的新電價費率將從4月1日正式上路。（編輯：趙蔚蘭）1090311