夏普在美國對CHOT等公司 提侵害專利權訴訟

（中央社記者鍾榮峰台北11日電）鴻海轉投資夏普（Sharp）在美國針對咸陽彩虹光電科技（CHOT）等公司提出侵害專利權訴訟，請求法院頒布禁制令，並主張被告公司賠償損失和利益。

夏普今天發出英文和日文新聞稿指出，在美國時間3月10日，對製造及銷售液晶面板的咸陽彩虹光電科技、TPV Technology Limited及其子公司、以及Vizio，向美國加州中區地方法院提起專利侵權訴訟。

夏普指控相關公司侵害12篇液晶顯示相關專利，包含聚合物穩定配向（PSA）及高畫質顯示技術。

夏普指出，曾於2019年11月提請CHOT注意上述侵權主張，並尋求協商解決之道。不過，在提出證據及協商機會後，夏普認為CHOT未停止侵害專利；為避免進一步損失，夏普對CHOT主張智慧財產權。

在上述訴訟中，夏普主張被告公司侵害液晶相關專利，請求法院頒布禁制令，防止進一步侵害行為，同時請求賠償因為侵權液晶面板使用夏普技術所造成的損失，以及夏普因此喪失的利益。

在顯示專利布局，夏普表示，擁有美國、中國、日本及其他國家超過1萬件以上顯示相關專利，專利組合涵蓋多項核心顯示技術，包括氧化銦鎵鋅半導體（IGZO）、紫外線誘導多區域垂直配向（UV2A）、低溫多晶矽（LTPS）、多原色顯示（MPC）、異形螢幕切割（FFD）、聚合物穩定配向（PSA）及高畫質顯示技術等。（編輯：郭萍英）1090311