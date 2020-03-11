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台股翻黑失守萬一 新台幣升轉貶5.9分

最新更新：2020/03/11 18:44

（中央社記者潘姿羽台北11日電）國際股匯市波動劇烈，使得投資人信心搖搖欲墜，熱錢棄守亞洲市場，台股今天由紅翻黑，下挫逾109點，新台幣兌美元同樣升轉貶，收盤收30.095元，貶值5.9分，台北及元太外匯市場總成交金額為19.33億美元。

市場上的不確定性愈來愈多，除了武漢肺炎疫情擴散至歐美，國際油價重挫，以及主要國家央行相繼降息救市，國際股市猶如坐雲霄飛車一般上上下下，捉摸不透。

外匯交易員指出，近日美股不是大漲就是大跌，顯見市場缺乏信心，消息面一有反映，就會劇烈波動；台股早盤一度上漲逾80點、收復年線，但盤中遇到美股期貨指數大跌影響，亞股齊遇亂流，台股市場情緒轉趨悲觀，午後外資大舉撤出，終場失守萬一關卡，帶動新台幣由升轉貶，不過出口商趁勢進場拋匯，壓抑貶勢。

新台幣兌美元今天開盤價為30.040元，最高29.960元、最低30.098元。

外匯交易員也說，外資近日賣超台股金額頗為可觀，目前並未全數匯出，或許是考量市場變化太大，先以觀望為主，但也成為新台幣走貶的潛在壓力。

外匯交易員也說，後續除了留意主要國家的政府救市措施、降息狀況，央行總裁楊金龍12日將赴立法院報告，若談話有透露些對經濟情勢以及貨幣政策的訊息，也將成為市場焦點。（編輯：楊凱翔）1090311

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