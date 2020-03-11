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日超商想買台灣口罩 沈榮津：國內防疫優先

最新更新：2020/03/11 21:08

（中央社記者吳柏緯台北11日電）全球口罩荒，但台灣超前部署，口罩產能趨於穩定，連日本超商業也來打聽，是否能夠向台灣購買口罩。經濟部長沈榮津表示，現階段仍以國內優先，未來產量若穩定有餘裕，才會考慮做防疫外交。

沈榮津上午赴立法院經濟委員會，針對台灣再生能源相關議題，報告並備詢。

沈榮津提到，過去日本超商業者會向國內口罩廠採購口罩，不過自2月起禁止口罩出口後，日方就買不到了。最近，由於口罩產能逐步穩定，日本業者再度來詢問口罩出口的可能性。

沈榮津表示，4月底前，禁止出口及徵用口罩政策不變，目前仍是以國內優先，如果未來產量穩定有餘裕，才會思考如何做防疫外交。

醫療用口罩雖然目前仍禁止出口，但由於武漢肺炎疫情全球蔓延，台灣口罩產能逐漸穩定，為了使國內民眾能夠寄送布口罩給海外親友，作為基本防護使用，經過中央流行疫情指揮中心同意，經濟部今天也公告，從109年3月12日到109年4月30日，布口罩將准許出口。

經濟部規劃，防疫所需的口罩，本週每日平均產能可達920萬片，下週可達1030萬片。下一批新產線，也將於3月底陸續交機生產，預計4月上旬的口罩日產能可到1300萬片。（編輯：楊凱翔）1090311

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