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疫情波及 上市公司前2月營收年減7.76%

最新更新：2020/03/11 21:24

（中央社記者潘智義台北11日電）台灣證券交易所今天表示，2月全體上市公司營收年減3.69%，1至2月累計營收年減7.76%。2月衰退較大產業為觀光業、橡膠工業及其他電子業，主因消費意願及復工情形受武漢肺炎疫情影響。

證交所指出，本國及第一上市公司分別計866家及76家，除三發地產因故無法如期申報外，其餘941家已於3月10日前完成2月營收申報作業。

證交所統計，2月全體上市公司營收總計新台幣1兆9353億元，較去年同期衰退740億元，減幅3.69%，營收成長公司共446家，衰退公司共495家。

另外，累計1至2月全體上市公司營收總計4兆4038億元，較去年同期衰退3704億元，減幅7.76%，營收成長公司共292家，衰退公司共649家。

證交所說，全體上市公司2月營收成長主要產業為半導體業、資訊服務業、汽車工業，衰退主要產業為觀光事業、橡膠工業及其他電子業。

全體上市公司1至2月累計營收成長前3名產業為半導體業、資訊服務業及汽車工業；衰退前3名產業為電器電纜業、橡膠工業及玻璃陶瓷業。

證交所表示，全體上市公司2月營收成長較大產業為半導體業，因個別公司受惠手機及高速運算需求，資訊服務業及汽車工業因個別公司去年2月遇春節假期，今年2月營運天數較多，所以營收較去年2月成長。2月營收衰退較大產業為觀光事業、橡膠工業及其他電子業，主因消費意願及復工情形受全球武漢肺炎疫情影響。（編輯：楊玫寧）1090311

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