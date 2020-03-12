更多編輯台推薦新聞：
早安世界》居家檢疫不當回事 又一人被重罰百萬元
早報

早安世界》居家檢疫不當回事 又一人被重罰百萬元

哈維溫斯坦性侵被判23年 恐在獄中度過餘生
國際

哈維溫斯坦性侵被判23年 恐在獄中度過餘生

武漢肺炎防疫 淡水無極天元宮籲不要來賞櫻
生活

武漢肺炎防疫 淡水無極天元宮籲不要來賞櫻

口罩實名制2.0預購網址公布 10大QA一次看
生活

口罩實名制2.0預購網址公布 10大QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
防堵武漢肺炎 川普宣布禁所有歐洲旅行30天
首頁 / 產經

新台幣開盤貶5.5分 為30.15元

最新更新：2020/03/12 09:03

（中央社台北12日電）台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.15元開盤，貶5.5分。1090312

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報