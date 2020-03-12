更多編輯台推薦新聞：
生活
陳時中公開信 全力支援護理台灣隊前線防疫整備
早報
早安世界》居家檢疫不當回事 又一人被重罰百萬元
國際
哈維溫斯坦性侵被判23年 恐在獄中度過餘生
生活
武漢肺炎防疫 淡水無極天元宮籲不要來賞櫻
生活
口罩實名制2.0預購網址公布 10大QA一次看
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解
中央社隱私聲明
。
當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website,
“Focus Taiwan"
?
こちらのページは繁体字版です。日本語版
「フォーカス台湾」
に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de
“Español”
好生活
影像空間
客戶頻道
訊息平台
Focus Taiwan
フォーカス台湾
Espanol
上一頁
武漢肺炎
世衛宣告武漢肺炎大流行 預料疫情將進一步擴散
武漢肺炎／義大利24小時內增近200死 創單日新高
武漢肺炎／防疫補償23日起兩階段申請 趴趴走者不可領
伊朗武漢肺炎確診達9000人 新增63死創單日新高
武漢肺炎增一確診累計48例 英國境外移入首例
防堵武漢肺炎 泰國暫停對台灣等19國家地區落地簽
居家檢疫不當一回事 又一人被罰百萬元
世衛示警武漢肺炎病毒傳播力強 公布患者10大典型症狀
即時
湯姆漢克斯夫婦澳洲拍戲中 證實確診武漢肺炎
全英羽球公開賽 戴資穎逆轉中國女將挺進16強
因應疫情 美NCAA籃賽史無前例不開放球迷進場
疫情恐影響第2季業績 台積電早盤跌破300元
中國新增確診15人 創疫情通報以來新低
美國務院最新人權報告 關切中共打壓台灣新聞自由
重病兒咳血北上轉院 男懇求國道駕駛禮讓救護車
美股重挫1464點 台股跟著跳水跌逾200點
政治
飛虎隊老英雄何永道 百歲高齡難忘鴻鵠之志
蕭邦鋼琴大賽矮化台灣 參賽者無奈寫信抗議
外交部：東馬砂勞越州對台解除旅行限制
綠黨：未和民眾黨談合作 柯文哲應回應張益贍事件
餐飲業籲紓困 經濟部：擬補助與外送平台合作
波蘭蕭邦鋼琴大賽矮化台灣 外交部抗議促更正
泉裕泰敬佩台灣防疫 盼日台努力攜手共度難關
網購口罩運費7元 政院：含兩段運費不扒兩層皮
取消台灣落地簽 泰國辦事處：觀光簽證不受影響
國際
美國務院最新人權報告 關切中共打壓台灣新聞自由
湯姆漢克斯夫婦澳洲拍戲中 證實確診武漢肺炎
武漢肺炎擴散至伊朗高層 副總統與兩部長中鏢
防堵武漢肺炎 川普宣布禁所有歐洲旅行30天
丹麥武漢肺炎疫情擴散 總理宣布關閉各級學校
匈牙利宣布進入緊急狀態 禁義中韓伊旅客入境
中國威脅報復訪台 捷克政府譴責
新增6例武漢肺炎確診 華府宣布進入緊急狀態
美國安顧問控中國隱匿疫情 導致應對延誤2個月
兩岸
特稿／武漢包機劇本早寫定 科學防疫阻擊病毒非對人
中國新增確診15人 創疫情通報以來新低
疫情衝擊中國 學者憂8百萬大學畢業生就業問題
新疆搶中國第一 宣布全面恢復正常生產生活秩序
貿易戰影響 調查：21%中國美企年收入下滑
疫情衝擊 中國2月新增貸款社會融資低於預期
學者：武漢包機沒有斷 兩岸刀子嘴豆腐心
北京新規 非疫情嚴重區進京也要觀察14天
美國航空：中國航線復航再延半年 到10月下旬
產經
前2月稅收2320億元 續創歷年同期新高
新台幣開盤貶5.5分 為30.15元
產油國搶市占武漢肺炎成大流行 國際油價重挫
日超商想買台灣口罩 沈榮津：國內防疫優先
安泰銀總經理突辭職 前全球人壽老董劉先覺接任
疫情短期若可受控 財部：對全年稅收達標影響不大
實踐循環經濟 中聯資源：日本用轉爐石蓋機場
防疫情影響電力 台電採雙主控調度中心
台股翻黑失守萬一 新台幣升轉貶5.9分
證券
美股重挫1464點 台股跟著跳水跌逾200點
疫情恐影響第2季業績 台積電早盤跌破300元
台股開盤跌48.36點
美股道瓊大跌1464點 台股資金出逃壓力沉重
美股道瓊跌1464點 11年多頭告終步入熊市
武漢肺炎致活動取消企業紛紛示警 美股再度大跌
英央行刺激措施不足以吸引投資人 歐股收黑
傳案47協力廠員工 台積電：未有確診廠商進入
憂川普經濟提振方案 美股道瓊指數開盤重挫逾700點
科技
台清交攜手 毫米級光學顯微鏡解開果蠅腦秘密
台美太空合作 專家建議登月球培訓台籍太空人
蘋果影像實驗 iPhone連拍5小時4K攝影一鏡到底
AI助攻武漢肺炎檢疫 大幅縮減4倍時間
研發網路資安技術 清大資工博士助產業升級
Google Play在台推獎勵計畫 消費可集點換商品
高通東南亞首座創新中心揭幕 加深台灣鏈結
印度月球飛船三號 2021年上半年發射升空
福衛七號氣象資料7日起公開 助全球天氣預報更準確
生活
陳時中公開信 全力支援護理台灣隊前線防疫整備
重病兒咳血北上轉院 男懇求國道駕駛禮讓救護車
東北季風減弱 北東局部雨中南部高溫上看30度
早安世界》居家檢疫不當回事 又一人被重罰百萬元
今彩539第109061期 頭獎2注中獎
雙贏彩第109061期頭獎摃龜
駐印尼代表處分享口罩政策 印媒：值得效法台灣
國衛院合成瑞德西韋幕後英雄 正港年輕台灣隊
雙贏彩第109061期開獎
社會
左營酒客口角衝突聚眾互毆2傷 雙方疑海軍官兵
雲林四湖平房暗夜大火 60歲男喪生成焦屍
攔截電視訊號供非法機上盒 男和解緩起訴
前南投縣長收賄103次 台中高分院改判21年
強制執行首例 婦居家檢疫趴趴走罰10萬可分期
遊覽車國道自撞分隔島 駕駛乘客3傷車流回堵
醉男求助謊稱湖北返台咳不停 119如臨大敵被耍
工程師涉藉假標案詐中華電信資金 檢調搜索
台1線民雄段死亡車禍 女騎士遭貨車輾斃
地方
響應棲地保育 智邦科技支持契作通霄石虎米
環團籲航空城土地徵收先環評 桃市府允嚴格把關
迷途200多公里 老翁從高雄騎車到花蓮
疫情影響 澎湖3所百年國小校慶都順延
蘭花移展增色 左鎮化石園區成古生物花園
憂心疫情影響買氣 箭筍季也推網路及電話訂購
過境香港女子不願搭防疫專車 南市府：非事實
台中市第15個警分局 大雅警分局成立
北市掃墓公車照舊 4小時消毒一次
文化
白色恐怖小說選發表 平路分享創作感觸
原創音樂劇分手快樂 都會幽默挑起觀眾愛情共鳴
唐鳳愛用的「番茄鐘工作法」訣竅：切換發散與專注模式
魚夫食記：到華西街 來一份蕭敬騰特餐
嘉義國際藝術紀錄影展 放映會採梅花座
天外天劇場文資審議資訊 中市府：將提供文資局
台灣設計研究院做座展 尋找椅子美學基因
天外天劇場不列古蹟 文資局請中市府提供審議程序
藝術家李錫奇逝世週年 金門縣文化局出版專書紀念
運動
中職召開會員大會 味全龍完成入會程序
全英羽球公開賽 戴資穎逆轉中國女將挺進16強
因應疫情 美NCAA籃賽史無前例不開放球迷進場
奧運若要延期 東奧組委會成員：須在5月前決定
防武漢肺炎 NBA勇士12日閉門對戰籃網
奧運拳擊亞大區資格賽 陳念琴遭逆轉銀恨
311大地震災後重建 東奧聖火將從福島起跑
奧運拳擊亞大區資格賽 林郁婷霸氣摘金
全英羽球公開賽 周天成直落二闖過頭關
娛樂
賴雅妍一改氣質形象 逃出立法院成爆怒女神
蔡阿嘎出道12週年 發文感謝粉絲澄清沒要引退
武漢肺炎疫情表演紛喊卡 唯巴布狄倫堅持唱下去
徐漢強攜手阿根廷導演 VR新作金馬奇幻影展首映
台語我上讚開播記者會 小鬼台語卡卡撩妹掉漆
Netflix華語實境秀周遊記 周杰倫眾好友助陣相挺
武漢肺炎疫情效應 瑪丹娜和珍珠果醬取消演唱會
法國網紅路易拍影片 認同台灣防疫作為[影]
天橋上的魔術師場景將拆 李康生惋惜台灣沒影城
悅讀
白色恐怖小說選發表 平路分享創作感觸
唐鳳愛用的「番茄鐘工作法」訣竅：切換發散與專注模式
魚夫食記：到華西街 來一份蕭敬騰特餐
吳乃德新書發表憶美麗島事件 兒子吳怡農力挺
洗手消毒防疫是常識 首位倡議者卻成醫界公敵淒慘送命
國家圖書館：台灣出版新書總量 創18年新低
書摘／新井一二三給美麗之島的情書 台南是台灣波士頓
專訪三津田信三陳浩基等5位推理作家 揭秘接龍創作心得
圖書館借閱排行 被討厭的勇氣紙本電子書皆入榜
專題
武漢肺炎 各國防疫重要時程｜中央社媒體實驗室
武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握｜中央社媒體實驗室
抗武漢肺炎要搶口罩衛生紙？ 防疫正確觀念一次看
2020奧斯卡看懂風向 1917一鏡到底搶金聲勢最猛
2020吉鼠迎春 新年特輯
總統立委選舉縣市得票版圖 互動圖表一次看
川普狙殺伊朗將領 會點燃中東戰火嗎？
圖解大選互動專題｜中央社媒體實驗室
2019新聞現場
影音
武漢肺炎肆虐 法籲停止親臉頰
土國開邊界 大量難民湧往希臘
311大地震9週年 安倍表哀悼
英式幽默抗疫 特派連線報導
駐美特派觀察 武漢肺炎疫情影響
第二批武漢專機 361人返台
武漢肺炎衝擊 荷麗節蒙陰影
武漢肺炎 重創全球油價股市
乳製品價格崩盤 德國酪農悲歌
訊息平台
武漢肺炎
聚焦
政治
國際
兩岸
產經
證券
科技
生活
社會
地方
文化
文化+
運動
娛樂
悅讀
數位專題
特派看世界
影音
新聞學院
全球中央雜誌
好生活
防堵武漢肺炎 川普宣布禁所有歐洲旅行30天
武漢肺炎
即時
政治
國際
兩岸
產經
證券
科技
生活
社會
地方
文化
運動
娛樂
悅讀
專題
影音
訊息平台
首頁
/
產經
新台幣開盤貶5.5分 為30.15元
最新更新：
2020/03/12 09:03
（中央社台北12日電）台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.15元開盤，貶5.5分。1090312
訂閱中央社
，
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多
中央社精選電子報
。
點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容
中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多
中央社精選電子報
。