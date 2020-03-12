台達電受疫情影響 港系日系外資下修目標價

（中央社記者吳家豪台北12日電）武漢肺炎疫情影響復工，電源大廠台達電預估第2季業績回升，港系及日系外資皆維持買進評等，但目標價下修至162元、163元；美系外資維持中立評等與目標價140元。

台達電股價今天開平走低，盤中低點來到128元、跌幅約3.76%，成交量超過6500張。

港系外資為反映武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病）疫情的潛在影響，將台達電2020年、2021年每股盈餘預估值調降5.8%、1.4%至9.02元、10.72元，目標價從172元降到162元，但仍看好結構性成長趨勢不變，主要動能包括自動化需求、資料中心電源需求及電動車成長加速，維持台達電「買進」評等。

日系外資表示，台達電認為供應鏈將於3月中旬大幅恢復，且出貨將在第2季強勁復甦。為反映武漢肺炎疫情影響，日系外資將台達電2020年每股盈餘預估值下修3.5%至7.77元，目標價從169元調降至163元，但維持「買進」評等，主要看好被動元件、資料中心和電動車需求將推升台達電今年獲利成長，且併購泰國轉投資公司泰達電的效益也將在今年顯現。

美系外資考量武漢肺炎疫情將導致台達電今年上半年營運偏弱，將台達電2020年、2021年每股盈餘預估值下修18%、3%至6.41元、8.65元，但看好台達電在科技產業中仍是相對抗跌的個股，原因包括自由現金流量充足、事業多元化以及在終端市場地位穩固，維持「中立」評等與目標價140元。（編輯：趙蔚蘭）1090312