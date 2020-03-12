楊金龍：武漢肺炎疫情引發全球金融風暴機率不高

（中央社記者潘姿羽台北12日電）歐洲央行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）示警，武漢肺炎疫情恐讓歐洲面臨類金融危機的衝擊。不過，中央銀行總裁楊金龍今天表示，以他目前掌握到的資訊，疫情引爆2020年全球金融風暴的機率並不高。

外電報導，拉加德警告，如果沒有對於2019冠狀病毒疾病（俗稱武漢肺炎，COVID-19）疫情採取緊急行動，歐洲可能面臨與十多年前類似的金融危機。

楊金龍今天赴立法院財政委員會進行業務報告，國民黨立委曾銘宗質詢，1998年、2008年都曾發生金融風暴，2019年冠狀病毒疾病是否將引發2020金融風暴；楊金龍回應，以目前掌握到的資訊，到目前為止，「我認為金融風暴發生的機率應該是不高」。

楊金龍說明，歐洲經濟情勢本來就不是很好，歐元區本身也有金融問題，包含沒有整合等，如今又多了疫情爆發的變數，且部分經濟體相繼降息，拉加德應該是看到上述現象，才有感而發。

不過央行業務報告中也指出，疫情已自中國大陸蔓延至日本、南韓、義大利、美國及伊朗等近 100 國，由於中國大陸已是全球第2大經濟體及第2大進口國，且在全球供應鏈扮演核心角色，其生產中斷及需求下滑對全球經濟的負面外溢衝擊將遠大於SARS。（編輯：郭無患）1090312