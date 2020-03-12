回籠鈔券銷毀率不排除提升 央行：勤洗手更重要

（中央社記者蘇思云台北12日電）因應武漢肺炎疫情，多位立委關注鈔券防疫管理，中央銀行總裁楊金龍今天赴立院進行報告與備詢時表示，一直有進行鈔券回收整理，銷毀率約4成，若疫情升高，不排除提高銷毀率。

楊金龍強調，現在美國、韓國及中國大陸所說的鈔券回收隔離，都是指回籠鈔券非市面上的流通鈔券，鈔券要回收到銀行後才能隔離，央行本來就有委託台灣銀行進行回籠鈔券整理，這是既有SOP。

中央銀行發行局局長施遵驊表示，根據德國研究數據，新型冠狀病毒在紙張上可以存活5天，按照央行原本的回籠鈔券整理流程，台灣回收整鈔再出去約相隔1個月，也超過其他國家14天的標準。

他解釋回籠鈔券整理過程，民眾把錢存到商業銀行後，商業銀行再回存到台灣銀行，台灣銀行會用機器整理回收的紙鈔，銷毀太髒、太舊的紙鈔，每年銷毀率大約4成，銷毀部分用新鈔來取代。整理完畢後，再讓鈔券回到銀行，整個流程需時1個月。

施遵驊表示，如果疫情升溫，不排除再提高銷毀率。但他再三呼籲，最有效防堵疫情的方式是多洗手、少摸臉；央行未來會在臉書、網站宣導，因應疫情下，鈔票與硬幣的使用方式。（編輯：郭萍英）1090312