國際金價飆漲 總統就職紀念金幣恐飆破5萬元

（中央社記者潘姿羽台北12日電）中央銀行已經啟動「中華民國第15任總統副總統就職紀念幣」鑄造工作，不過因國際金價上漲，中央銀行發行局局長施遵驊今天坦言，紀念金幣售價恐超過新台幣5萬元。

總統蔡英文、副總統賴清德將於5月就職，中央銀行已經啟動總統就職紀念幣鑄造，預計於5月初召開記者會宣布細節；施遵驊在立院備詢時表示，目前數量、價格還沒有定案。

不過民進黨立委莊瑞雄指出，以當前國際金價上漲走勢，估算總統就職紀念金幣一枚將近5萬元，甚至可能超過；施遵驊坦言：「我贊同啦。」但他也說，金價還會再波動。

莊瑞雄進一步指出，2012年當年總統就職紀念幣賣到5.4萬元，銷況不佳，未來有沒有可能採預約制；央行總裁楊金龍回應，會來研究看看，施遵驊則補充，以前曾經做過預約制，但預約者不見得真的會來購買，而且以今年狀況來看，時間恐怕來不及。

國民黨立委羅明才質詢時則說，先前就曾具體建議央行，應該在金價每盎司1270美元上下時，就加減買，如果當時有買，國庫現在一定大進帳；楊金龍表示，央行對於黃金的立場是長期持有，也不賣、也不買。

儘管羅明才強調要注意「時點」是不是最佳買點，楊金龍開完笑地回覆「有些時候是事後諸葛亮」，引發現場一陣笑聲，成為今日立院質詢有趣花絮。（編輯：趙蔚蘭）1090312