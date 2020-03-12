美系外資下修iPhone出貨 調降大立光目標價

（中央社記者吳家豪台北12日電）美系外資今天發布研究報告，因武漢肺炎影響，將今年全球經濟成長率降至2.2%，今明年iPhone出貨預估則下修8%、4%，並調降光學鏡頭廠大立光目標價至3800元，重申劣於大盤評等。

大立光股價今天跌破4000元大關及所有均線，終場重挫9.24%，收在3980元，2個月以來市值蒸發新台幣1600億元。

美系外資表示，隨著武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病）疫情從中國大陸往全世界其他地區擴散，外資的經濟學家團隊已將2020年全球經濟成長率從2.8%調降到2.2%，同時蘋果研究團隊也把2020年、2021年整體iPhone預估出貨量下修8%、4%。

美系外資進一步指出，除了iPhone出貨下修之外，華為調降2020年手機銷售目標及三星旗艦機初步銷售低於預期，都代表高階智慧型手機需求不佳，而這正是大立光的主要市場。

美系外資推估大立光今年第1季淨利將達新台幣61億元、毛利率約68%，由於今年以來中國智慧型手機出貨已年減44%，終端需求不佳的情況可能持續到第2季，因此市場預期大立光第2季營收將季增37%的看法仍有下修風險。

考量高階手機市場受疫情影響較大、競爭對手搶單風險上升，美系外資將大立光2020年、2021年每股盈餘預估值下修5.8%、7.8%至234.3元、265.9元，目標價從4000元調降到3800元，投資評等重申「劣於大盤」。（編輯：趙蔚蘭）1090312