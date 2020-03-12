月薪年增率3年新低 主計總處：受工作天數影響

主計總處12日發布1月全體受僱員工經常性薪資平均為新台幣4萬2348元，年增率1.57%，是近3年新低。主計總處認為，1月統計可能沒有完全反映出疫情帶來的影響，但2月就要密切留意。中央社記者郭日曉攝 109年3月12日

（中央社記者蘇思云台北12日電）主計總處今天發布1月全體受僱員工經常性薪資平均為新台幣4萬2348元，年增率1.57%，是近3年新低。由於疫情1月下旬才爆發，主計處認為統計數據尚未完全反映，將密切留意2月變化。

今年農曆春節落在1月下旬，不少廠商1月就發放年終獎金，使得總薪資明顯增加，至於1月全體受僱員工每人每月經常性薪資，平均則為4萬2348元、年增率1.57%；若加計獎金及加班費等非經常性薪資後，總薪資平均為10萬2561元，年增8.95%。

主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，年增率1.57%雖是近3年新低，但必須考量1月工作天數也是近2年新低，加上去年過年是在2月，1月天數跟去年12月、去年同期相比，少了5天與6天。潘寧馨表示，某些行業會按照個人績效或工作天數發放薪資，就會影響年成長高低。

被問到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情對1月薪資與工時的影響，潘寧馨表示，由於疫情爆發在1月下旬，又碰到年節連假，主計處特別觀察航空、住宿及餐飲業、運輸及倉儲業、觀光等產業的數據，發現各項的1月增減幅度，變動都仍在去年下半年以來的正常範圍，潘寧馨認為，1月統計可能沒有完全反映出疫情帶來的影響，但2月就要密切留意。（編輯：楊凱翔）1090312