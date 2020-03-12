經濟部：去年中部地區逾8成時間發電低於用電

（中央社記者吳柏緯台北12日電）外界關注中部地區發電情況，經濟部次長曾文生表示，對於電力輸配，台電都有科學數據統計，去年中部地區有超過8成時間，的確是發電量少於用電量，要靠其他地方支援。

行政院長蘇貞昌日前在立法院答詢時，根據台電提供的數據指出，過去一年內包括台中市在內的中部地區，80%的用電要靠其他縣市支援，引起台中市政府不滿，認為資訊錯誤。曾文生今天強調，根據資料顯示，去年中部地區確實有超過8成時間，發電量少於用電量，要靠其他地方支援。

經濟部引述台電統計資料，去年中部地區含苗栗、台中、彰化、南投及雲林，有83.7%的時間發電量少於用電量，而有約16.2%的時間發電量大於用電量，僅0.1%時間發電與用電達致平衡的狀態。

經濟部同時透過新聞稿強調，雖然各地電力需求可透過全國電力調度來滿足，但仍希望盡量達成區域平衡，以減少電力長途輸送損耗。呼籲各界能一起努力兼顧環保與電力供需平衡，政府也會持續透過短期降載、中期環保改善工程，長期新增燃氣機組等方式，繼續為改善空品貢獻心力。

至於中部民眾關切的中火減煤情形，曾文生說，2019年中火用煤量只有1264萬噸，比2014年的歷史新高1839萬噸，已經減了超過500萬噸。而且今年也一定會比去年用量更少。同時，經濟部已經要求台電提出下一波的自主減煤計畫，今年10月，原來只開8部機組，將會降為7部，且總發電量不超過6部機組滿載發電量。（編輯：楊玫寧）1090312