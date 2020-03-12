股匯雙殺 新台幣帶量貶至半個月低點

（中央社記者潘姿羽台北12日電）武漢肺炎對全球經濟的衝擊程度不斷擴大，美股道瓊指數重挫1464點，長達11年的股市多頭隨之畫下句點，市場信心直直落，台灣股匯市今天再次上演股匯雙殺，新台幣兌美元帶量下跌至近半個月低點。

世界衛生組織（WHO）宣布武漢肺炎疫情已成為全球「大流行」，且各國政府應對措施不斷升級，加深全球經濟前景陰霾。今天股匯市陷入亂流，台灣也難以避免，台股暴跌471.43點，收在10422.32點，且外資依舊瘋狂賣超台股，金額達368.22億元。

外資大逃殺下，新台幣帶量貶值，以30.150元開盤後，一路走跌，最低來到最低30.180元，收盤則收在30.150元，貶值5.5分，台北及元太外匯市場總成交金額為19.17億美元。

外匯交易員指出，外資確實匯出不少，但感覺不到恐慌出逃的情緒，推測是台灣經濟持穩、疫情控制相對良好所致；今天新台幣帶量走跌，但僅貶值5.5分，主因是出口商大舉拋匯，「之前見過新台幣29字頭，可能覺得現在不確定性太大，覺得價位可以，就趕快進場」，貶幅隨之收斂。

觀察今天主要貨幣對美元匯率，除了具有避險性質的日圓升值1.3%，其餘普遍走跌，韓元重貶1.12%、澳幣貶值1%，英鎊、泰銖、人民幣、歐元則分別貶值0.64%、0.51%、0.44%以及0.14%。（編輯：鄭雪文）1090312