朱敬一：中國電商惹怒全球 意外成為抗中突破口

中央研究院院士朱敬一（圖）12日在中央社新聞學院，談「美/中對峙下的台灣–從貿易衝突到病毒防治」。中央社記者謝佳璋攝 109年3月12日

（中央社記者潘姿羽台北12日電）電商時代來臨，上網購物早已成為民眾的日常，中央研究院院士朱敬一今天指出，電子商務很可能成為對抗中國集權主義的突破口，因為中國設下重重門檻，讓其電商「賺太多」，早已惹怒其他經濟體。

阿里巴巴、淘寶等中國電商網站，不只民眾耳熟能詳，甚至不少人已經買到想剁手，然而，外國人士開心網購的同時，卻未想到大筆的消費金額流向中國，其實是不公平競爭之下的「不義之財」。

朱敬一今天於中央通訊社演講時提到，美國、中國兩強正在爭奪全球經濟主導地位，但因美國總統川普個性太「顧人怨」，使得本應戰在同一陣線的同盟，如加拿大、澳洲、歐盟等，在部分議題上不見得全力相挺；但中國在電子商務領域卻犯了眾怒。

他表示，中國國內生產毛額（GDP）、家庭最終消費支出的成長力道與其電子商務收入相比，電子商務成長幅度令人眼紅，關鍵在於其他國家可以在中國電商大肆消費，但中國並未對其他國家給予同等回饋，甚至設下重重門檻，形同阻斷國內消費財經由電商平台流往他國。

朱敬一指出，要在一個購物平台網站買東西，至少要有10次點選動作，從首頁進入、選擇商品、放入購物車、結帳等等；很驚人的是，調查各國主要電商零售購物網站，每次點選需要的秒數都讓人喪失耐心。

舉例來說，若中國上海的民眾，想要上網透過台灣的PChome、美國Ebay、日本Rakuten、巴西Americanas購物，每次點選都要等待超過120秒；相較之下，如果從美國紐約上網至台灣PChome購物，每次點選只要0.88秒，日本Rakuten只要2.57秒，且在其他國家購物網站最長需要時間，基本上不超過5秒。

他也比較其他國家城市想在中國的淘寶網購物，澳洲雪梨每次點選得花7.51秒、法國巴黎要1.54秒、日本東京需要1.97秒，台灣台北則要4.95秒；反過來看，在中國想要到上述城市網站購物，每次點選至少要花20倍以上的等待時間。

朱敬一說，過去其他國家指責中國不人道、沒有人權觀念，這類大帽子對中國這種集權體制的國家來說，指控是「不痛不癢」；儘管川普的強人作風，引起不少同盟國反彈，但因中國在電子商務的不公平競爭，傷害到多數國家的利益，使得其他國家得以與美國站在同一陣線，在此議題上成為抗中戰友。

電子商務意外成為對抗中國的突破口，讓其他國家「看到中國集權體制的嘴臉」，朱敬一認為，其實台灣未來也能把握類似機會，凸顯台灣與中國的不同之處，如近期防疫就是好的例子。（編輯：林孟汝）1090312