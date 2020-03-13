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恐慌停損賣壓重 台股早盤重挫逾780點

最新更新：2020/03/13 10:43
財政部盤前信心喊話，不過市場賣壓依舊沉重，台股13日早盤開低走低一度重挫786點，跌幅逾7.5%。（中央社檔案照片）
財政部盤前信心喊話，不過市場賣壓依舊沉重，台股13日早盤開低走低一度重挫786點，跌幅逾7.5%。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘羿菁台北13日電）財政部盤前信心喊話，不過市場賣壓依舊沉重，台股早盤開低走低一度重挫786點，跌幅逾7.5%，中場後蘋概三王買盤進場，跌幅收斂。國泰證期經理蔡明翰認為，台股週四補跌後，今天壓力持續擴大。

受到全球恐慌心態蔓延，日、韓股市早盤雙雙重挫，台股無法倖免，開盤跌破萬點大關，截至10時，加權指數為9755.91點，下跌666.41點、跌幅6.39%，成交值約新台幣1194.81億元。集中市場八大類股均下跌。

盤面觀察，上漲家數僅25家，超過千家股價呈現下跌，盤中逾200家慘跌停，包括國巨、華新科、穩懋一度亮出跌停，隨後逐步打開；不過目前仍有欣興、臻鼎-KY、聯茂及IC設計群依舊弱勢。

權值股的台積電開盤跌破年線，來到272.5元，下跌21.5元，跌幅逾7%，不過接近10時跌幅漸收斂，中場重回年線279元價位；大立光跌幅最高逾8%，開盤重挫超過300元，中場也出現低接買盤；鴻海盤中跌破70元，中場跌幅收斂，跌幅約5%多。

蔡明翰認為，全球大空頭氣氛下，日經指數與韓國股市跌幅逾8%，台股很難獨善其身，必須跟跌，整體趨勢是往下走；若美股不止穩，台股下探10年線9114點的機率是有，短期內台股大幅修正，早已難避免。（編輯：張良知）1090313

台股暴跌逾700點失守萬點 市值跌破30兆元

（中央社記者張建中台北13日電）武漢肺炎重創全球股市，美股道瓊指數崩跌2352點，創1987年「黑色星期一」以來最糟表現，台股今天難逃國際股災，開盤後指數迅速跌破萬點大關，市值也跌落新台幣30兆元關卡。

台股於2019年2月11日重新站上1萬點大關後，至今年3月12日指數已超過1年維持在1萬點之上。

期間，經歷美中多回合貿易談判，雙方於2020年1月簽署第一階段貿易協議，國內也完成總統大選，總統蔡英文順利連任。

在資金行情推升下，美股屢創新高，台股過去1年來也隨著震盪走高，指數一度攀高至12197.64點，創29年多來新高，台股市值也衝高至36.75兆元。

台積電因具有製程技術領先優勢，晶圓代工市占率不斷擴增，營收屢創新高紀錄，並承諾維持穩定股利政策，吸引市場資金不斷湧入，推升股價走高，一度達346元，市值達8.97兆元，為台股多頭指標。

隨著武漢肺炎疫情擴大，造成市場高度恐慌，憂心衝擊全球經濟，國際股市連日慘跌，台股也無法避免重挫走勢。

台股今天延續疲弱走勢，開低走低，不僅摜破1萬點大關，並一度達9636.15點，大跌超過780點，指數自高點已回跌2561.49點，跌幅約21%。

台股市值跌破30兆元關卡，滑落至29.27兆元，自高點大幅縮水7.48兆元。台積電今天股價一度達272.5元，市值滑落至7.06兆元，自高點縮水1.91兆元。（編輯：張均懋）1090313

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