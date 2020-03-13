ShopBack募資7500萬美元 擬優化技術架構

（中央社記者吳家豪台北13日電）購物現金回饋網ShopBack今天宣布獲得淡馬錫控股領投的新一輪資金，共計7500萬美元（約新台幣22.7億元），將用於優化技術基礎架構及資料擴充延展性，提供更深入的市場分析及數據。

ShopBack表示，新一輪資金將有助於擬訂發展策略，並趨動既有市場持續成長及開發具有潛力的新市場。

ShopBack台灣總經理隆章琪表示，憑藉區域市場優勢，ShopBack與許多國際知名電商建立緊密合作關係，包括旅遊、時尚、健康營養、美食外送、3C等類別，取得許多國際品牌在台灣或全亞洲獨家合作的機會。

ShopBack於2016年正式進軍台灣，會員數達200萬，去年第4季電商旺季創造成交金額（GMV）新台幣50億元。

ShopBack業務橫跨亞太區的新加坡、馬來西亞、菲律賓、印尼、台灣、泰國、澳洲、越南等8個市場，為超過1900萬使用者提供線上購物現金回饋的服務，涵蓋的商家類別包括綜合性電商、旅遊、時尚、3C、美食外送等2500家合作夥伴。

目前ShopBack在新加坡、台灣和越南設立3個研發團隊，共有150多名工程師、數據和產品管理人才。（編輯：張良知）1090313