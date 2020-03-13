華通去年獲利登高 3月拚重回成長

（中央社記者江明晏台北13日電）PCB大廠華通2019年營收、毛利率、獲利創高，每股純益3.21元，看好中國區供應鏈2月中下旬陸續復工，3月營運將可重回成長軌道，法人也看好5G需求帶動的中系手機品牌追單。

PCB大廠華通2019年受惠於美系客戶新機銷售成績優於預期、中系客戶手機用板疊構往高階（Anylayer HDI）設計方向發展，加上無線藍芽耳機推升軟硬複合板出貨暢旺，全年營收達到561.75億元，毛利率17.8%，稅後純益38.22億元，年增159%，每股純益3.21元，營收、毛利率、獲利同步創高。

華通董事會針對去年盈餘，通過每股配發現金股利1.2元，較上一年度0.8元，增加50%。

華通去年第4季營收173.37億元創新高，季增6.4%，年增18.7%，毛利率23.41%，季增4.48個百分點，年增9.95個百分點，單季每股純益為1.21元。2019年第3、4季毛利率明顯跳升，顯示華通在去年中美貿易戰的不確定因素下，憑藉管理經驗與接單產能調配應變，創造強勁獲利表現。

華通累計前2月營收72.81億元，年增7.72%，華通表示，此期間中國防疫管制措施造成供應鏈停工及交通運輸等的不便，但藉著台灣、惠州及重慶主要3個生產基地產能彈性調配，可以及時滿足客戶的需求，隨著中國區供應鏈在2月中下旬陸續復工，期待3月營運將可重回成長軌道。

法人認為，今年初雖然在武漢肺炎疫情的影響下打亂了全球手機市場，但隨著中國疫情逐漸獲得控制以及EMS廠加速復工進度，配合5G需求長線趨勢不變下，中國官方也希望積極推動5G手機的普及化，以快速帶動整體5G相關應用的市場成形，據傳未來將有5G新機補貼的政策準備出爐，中系手機品牌可望醞釀進一步追加訂單，台灣手機板廠業者，有望得到更多的訂單。

因應未來5G時代，著眼於市場對於高階HDI製程的需求商機，華通大陸重慶二期廠區已於去年10月完成奠基儀式，廠區規畫投資約150億元、年產能可達500萬平方英尺，仍將視市場供需狀況分階段添購設備，該廠區最快2021年上半年即可正式量產。（編輯：鄭雪文）1090313