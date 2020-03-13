更多編輯台推薦新聞：
疫情蔓延 花木蘭玩命關頭9延後上映 加州迪士尼環球影城閉園
國際

疫情蔓延 花木蘭玩命關頭9延後上映 加州迪士尼環球影城閉園

武漢肺炎肆虐 MLB新球季開打至少延後兩週
運動

武漢肺炎肆虐 MLB新球季開打至少延後兩週

武漢肺炎疫情記者會外媒英文提問 手譯員即時翻譯被狂讚
生活

武漢肺炎疫情記者會外媒英文提問 手譯員即時翻譯被狂讚

搭飛機染疫風險高 陳時中：這2處最危險
生活

搭飛機染疫風險高 陳時中：這2處最危險

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

台化擬配息3.8元 換算現金殖利率約5.3%

最新更新：2020/03/13 15:39

（中央社記者潘羿菁台北13日電）台塑四寶的台化今天舉行董事會，擬派發現金股利3.8元，為2015年決議派發以來新低，配發率約73.9%，適逢今天台化股價下修，換算現金殖利率為5.3%。

去年台化面臨三大衝擊，包括美中貿易戰帶來買氣觀望、中國大陸同業擴充對二甲苯（PX）與純對苯二甲酸（PTA）等壓抑產品行情，以及六輕芳香烴三廠（ARO-3）事故，導致去年度合併營業利益銳減新台幣205億元，僅剩下178億元。

也讓台化去年度稅後淨利為299.91億元，年減38.5%，每股稅後淨利為5.14元，為2015年來新低，獲利下降連帶讓配息縮水。

董事會今天通過擬配發現金股利3.8元，配發率為73.9%，預計總計發出222.72億元股利，若以台化收盤價72.3元，換算現金殖利率5.3%。

另外，為配合轉投資公司子公司華亞汽電建廠需求，決議出售位於桃園市龜山區華亞段405地號1筆土地（華亞科技園區內），共計146.85坪，每坪出售金額為35.98萬元，總計交易金額5284萬6028元，預計台化處分利益約5016萬元。

至於台化美國布局同步推進，日前台塑化董事會通過增資子公司FG LA LLC增資4300萬美元案，台塑化將按照原持股57%加碼投資2451萬美元，台化也將按原持股30%，透過增加投資FG INC.，參與FG LA LLC增資案，預計同步增加投資1290萬美元。（編輯：郭萍英）1090313

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報