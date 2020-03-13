台化擬配息3.8元 換算現金殖利率約5.3%
最新更新：2020/03/13 15:39
（中央社記者潘羿菁台北13日電）台塑四寶的台化今天舉行董事會，擬派發現金股利3.8元，為2015年決議派發以來新低，配發率約73.9%，適逢今天台化股價下修，換算現金殖利率為5.3%。
去年台化面臨三大衝擊，包括美中貿易戰帶來買氣觀望、中國大陸同業擴充對二甲苯（PX）與純對苯二甲酸（PTA）等壓抑產品行情，以及六輕芳香烴三廠（ARO-3）事故，導致去年度合併營業利益銳減新台幣205億元，僅剩下178億元。
也讓台化去年度稅後淨利為299.91億元，年減38.5%，每股稅後淨利為5.14元，為2015年來新低，獲利下降連帶讓配息縮水。
董事會今天通過擬配發現金股利3.8元，配發率為73.9%，預計總計發出222.72億元股利，若以台化收盤價72.3元，換算現金殖利率5.3%。
另外，為配合轉投資公司子公司華亞汽電建廠需求，決議出售位於桃園市龜山區華亞段405地號1筆土地（華亞科技園區內），共計146.85坪，每坪出售金額為35.98萬元，總計交易金額5284萬6028元，預計台化處分利益約5016萬元。
至於台化美國布局同步推進，日前台塑化董事會通過增資子公司FG LA LLC增資4300萬美元案，台塑化將按照原持股57%加碼投資2451萬美元，台化也將按原持股30%，透過增加投資FG INC.，參與FG LA LLC增資案，預計同步增加投資1290萬美元。（編輯：郭萍英）1090313