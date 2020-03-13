京元電去年每股賺2.49元 擬配息1.8元

（中央社記者鍾榮峰台北13日電）晶圓測試廠京元電去年稅後淨利新台幣30.41億元，創歷史新高，去年每股純益元2.49元，擬配息1.8元。

其中京元電擬盈餘分配現金股利每股1.6元，資本公積每股0.2元。若以今天京元電收盤價30.4元計算，現金殖利率約5.92%，去年盈餘配發率約72.3%。

京元電去年合併營收新台幣255.39億元，較前年208.15億元成長22.7%，去年合併毛利率27.47%，較前年25.77%增加1.7個百分點，去年合併營業利益40.45億元，合併營益率15.84%，較前年13.07%增加2.77個百分點。

京元電去年稅後淨利30.41億元，較前年17.95億元大增69.4%，法人指出去年獲利創歷年新高，去年每股稅後純益2.49元，優於前年EPS 1.47元。

觀察第1季營運表現，法人預估可能較去年第4季小幅下滑約5%到7%左右，主要是去年第4季營收創單季新高基期較高、第1季工作天數較少、以及疫情小部分影響。

觀察稼動率，本土法人報告指出，京元電平均產能利用率在農曆春節期間約60%，目前已經增加到70%到75%。

在訂單部分，法人指出京元電主要客戶並未有砍單跡象，中國大陸手機品牌廠訂單可望從第1季谷底回升，智慧手機應用處理器大廠測試訂單穩健，繪圖處理器廠測試訂單可望在第2季增溫，此外中國大陸CMOS影像感測元件測試訂單持續暢旺。

展望第2季，法人預期京元電第2季業績可望重返成長軌道，估季增5%到9%區間。

展望下半年，法人預期京元電下半年單月業績可望達到新台幣25億元到26億元高點。展望今年業績和獲利可望年成長10%到15%，目標續創新高，今年毛利率挑戰3成。（編輯：鄭雪文）1090313