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市場信心漸回穩 新台幣跌幅縮小收貶6分

最新更新：2020/03/13 17:44

（中央社記者潘姿羽台北13日電）美股道瓊指數步入熊市後再次重挫，原本市場預期今天台灣再次上演股匯雙殺，沒想到出現神轉折，台股在權值股拉抬之下，收復萬點，新台幣兌美元重貶逾1角後拉回，貶幅迅速收斂，收盤收30.210元，貶值6分。

美股道瓊指數狂瀉2352點，重挫市場信心，今天亞洲股市開盤一片慘綠，台股摜破萬點，不過因美股期指電子盤翻揚，台積電等權值股受激勵股價震盪走高，大立光甚至由黑翻紅，台股跌幅大幅縮小，終場收復萬點大關，跌293.45點，為10128.87點。

匯市方面，早盤在外資大舉出逃之下，新台幣兌美元開盤貶1.1角，以30.26元開出，幾分鐘內便下挫至30.290元，大貶1.4角。

不過外匯交易員指出，出口商整日強力拋匯，帶來不少支撐力道，而且外資上午瘋狂敲進美元，中午過後，國際股債市都回神，市場恐慌情緒消退，外資反手匯入，與出口商拋匯的方向一致，跌幅迅速收斂，一度貶轉升，最高來到30.125元。

儘管如此，外匯交易員表示，新台幣尾盤在「看不見的手（意指央行）」的調節下，震盪收貶，收盤收30.210元，貶6分，台北及元太外匯市場總成交金額爆量至22.69億美元。

外匯交易員總結，今天中午過後，市場恐慌情緒淡化，有助於股匯市回穩，不過主要經濟體央行動向、武漢肺炎疫情發展，仍將左右金融市場信心。（編輯：鄭雪文）1090313

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