看好台灣人才潛力 LINE開放一年實習接地氣

（中央社記者吳家豪台北13日電）通訊軟體LINE今天宣布2020年「LINE TECH FRESH－技術新星人才計畫」即日起開放投遞履歷，招募軟體開發相關背景的大學生與研究生，進行為期一年的實習，可望強化台灣團隊開發實力。

台灣是LINE最早設立研發中心的海外市場，為了打造專屬本地市場的服務，LINE持續招募各界人才，也把徵才觸角延伸到校園。

LINE TECH FRESH計畫將由LINE資深技術專家帶領小組團隊，參與LINE內部專案與產品開發工作，熟習業界實際的軟體專案分工，累積跨國協作經驗。實習滿一年後，表現優異的學生還可以成為正式員工。

LINE表示，加入LINE TECH FRESH的學生會先開始接觸中小型專案、進行基礎的軟體開發流程訓練。在歷經幾個中小型專案的實戰與練習後，就有機會與LINE工程團隊一起進行開發，進而參與更大型的專案。

LINE共同執行長暨企業文化長慎重熩去年5月訪台時表示，LINE在台灣、印尼、泰國、日本、韓國擁有大量用戶，從這5個市場來看，台灣的地理位置在中間，用戶對服務的理解度最高，因此LINE會先在台灣導入新服務，獲得成功後再拓展到全球。

以金融科技為例，LINE於2014年在台灣推行LINE Pay行動支付，台灣團隊也推出LINE Pay信用卡、創下LINE Pay史上最高交易量，成為其他市場學習的案例。（編輯：鄭雪文）1090313