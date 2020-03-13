台股一度破萬點引融資賣壓 法人：短線有機會反彈

（中央社記者潘智義台北13日電）美股大跌逾2千點，台股今天盤中一度大跌786點，跌破萬點關卡，雖然收盤仍站在萬點之上，但爆出逾新台幣3千億元成交量，融資斷頭賣壓出籠，但法人表示，台股還是有機會隨美股反彈。

台股加權指數今天終場收在10128.87點，大跌293.45點，成交金額新台幣3028.25億元。

依規定，台股融資、融券整戶維持率低於130%，證券商即對融資戶發出追繳令，台灣證券交易所雖有統計數字卻未公布，只透露現今市場融資水位約1200億至1300億元，不像以往動輒達到3千億元，且所謂融資維持率低於130%須追繳保證金，也是採取整戶觀念，在資、券相抵之後，若低於130%才算數，所以應該不會有融資追繳令「萬箭齊發」的狀況。

投顧主管說，台股盤中跌破1萬點，盤中低點來到9636.15點，跌破5年線9977點附近位置，除非疫情惡化，否則應有短線反彈機會。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰表示，台股現階段能否止跌，關鍵在美股，中小型股遇到融資斷頭賣壓，對指數影響有限，近日美股大跌，外資大賣權值股，才是是影響指數的重要因素。

蔡明翰說，美國武漢肺炎疫情升溫，確診人數不斷衝高，美國主要股市近1個月從歷史高點回檔2成，已經從多頭的牛市轉為空頭的熊市，短線指數陷入疲弱格局。不過，從技術線型來看，美股出現33年最大負乖離，短線可望反彈。

他解釋，中國股市、台灣股市相對全球股市強，台灣有良好的防疫措施，但台股還是會跟著美股連動，若美股大跌，台股恐難倖免，但美股反彈，台股也有機會，雖遇短線反彈可搶短，但中長線投資人還是不要追高。（編輯：紀淑芳）1090313