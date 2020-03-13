中央釐清中火案爭議 台電：增氣減煤步調不變

（中央社記者蔡芃敏、吳柏緯台北13日電）台中電廠燃燒生煤量引發台中市政府與台電爭議，行政院今天宣布中市管制生煤自治條例部分條文無效，台電說，中央已釐清爭議，未來增氣減煤步調不變，估中火今年生煤使用量可降至1260萬公噸以下。

中部地區秋冬空污指數居高不下，外界將矛頭對準燃煤的台中火力發電廠，台中市政府陸續引用自治條例連續重罰台電，去年底更撤銷2部機組燃煤許可證，引發爭議。

行政院今天發函台中市政府說明「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」部分條文牴觸「空污法」、「固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法」相關規定，應屬無效。

對此，台電回應，中央已釐清爭議，希望回歸法治與專業。雖然台中電廠減煤4成已不再受法律強制拘束，但不影響「增氣減煤」步調，台中電廠新建2部燃氣機組已通過環評審核，預計民國114年前上線，屆時將有4部燃煤機組轉為備用，且最多啟用2部。

為了維護中部空氣品質，經濟部指出，部長沈榮津已經要求台電，不能自滿於過去的減煤成果，須持續進行自主減煤，符合中部鄉親期待，因此今年10月空污季時，將會從原來的只開8部機組，再減1部，且總發電量不超過6部機全開發電量。

台電進一步表示，10月起將執行更嚴格的「擴大自主減煤計畫」，運轉機組數與過去相比，等於減少2部機組發電量，預估今年中火生煤使用量可降至1260萬公噸以下。

經濟部並表示，減煤的行動已有成果，也沒有停止。尤其，去年中火大量減煤，用煤量較2014年的歷史高點，已減少將近600萬噸。中市府也肯定，多次發布新聞稿表示空品改善，認為台中空氣9年來最好。

台電說明，台中電廠去年用煤量1264萬公噸，低於中市府核發許可使用量1600萬公噸，也就是說，台電幾乎提前1年就達成減煤4成目標。

經濟部指出，未來仍將推動「短期降載、中期環保改善，長期新建燃氣機組」，且加速興建室內煤倉，預計最快可提前兩年完成，兼顧穩定供電與環境保護。（編輯：楊凱翔/林孟汝）1090313