台股週線跌1192.94點 市值減逾3.59兆
最新更新：2020/03/13 20:35
（中央社記者潘智義台北13日電）台灣證券交易所今天表示，加權指數收在10128.87點，週線下跌1192.94點，跌幅10.54%，全體上市公司總市值新台幣30兆7964.71億元，較上週五市值減少3兆5973.62億元，減幅10.46%。
加權指數今天終場收在10128.87點，大跌293.45點，成交金額新台幣3028.25億元。
證交所統計，觀察本週產業指數跌幅，以通信網路類指數下跌4.57%最小，電子零組件類指數下跌16.48%為最大，未含金融類指數下跌1023.46點，跌幅約為10.72%，未含電子類指數下跌1631.21點，跌幅約為11.35%，未含金融電子類指數下跌1440.22點，跌幅約為12.30%。
證交所指出，本週集中交易市場總成交金額為1兆1923.62億元，全體上市股票成交金額為1兆193.46億元，股票成交量周轉率為2.96%。
各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類3167.41億元，占全體上市股票交易金額31.07%。電子零組件類1707.64億元，占全體上市股票交易金額16.75%。金融保險類921.09億元，占全體上市股票交易金額9.04%
累計今年初開盤迄今共44個交易日，集中市場總成交金額為7兆1303.8億元，市場日平均成交金額為1620.54億元，股票成交量周轉率為16.2%，股票日平均成交量周轉率為0.37%。（編輯：鄭雪文）1090313