蘋果全球開發者大會6月登場 31年首採線上形式

蘋果今年度全球開發者大會將改採線上形式，這將是蘋果31年來首度採用線上形式召開WWDC。圖為2019年蘋果開發者大會。中央社記者吳家豪舊金山攝 108年6月4日

（中央社記者張建中新竹14日電）蘋果（Apple）今年度全球開發者大會（WWDC）將於6月登場，特別的是今年將改採線上形式，這將是蘋果31年來首度採用線上形式召開WWDC。

蘋果全球行銷資深副總裁希勒（Phil Schiller）表示，「當前全球健康狀況需要我們採取全新的WWDC形式」，以線上召開Keynote發表會和各項議程的方式提供完整內容，為整個全世界開發者社群提供出色的學習體驗。

蘋果新聞稿指出，這線上活動將為數百萬充滿創意和創新的開發者帶來機會，搶先了解iOS、iPadOS、macOS、watchOS和tvOS的未來發展，並能與蘋果工程師互動，攜手打造種種app體驗。

希勒說，將在未來幾週內公布各項細節。蘋果還宣布將向聖荷西當地機構組織捐款100萬美元，以彌補WWDC以線上形式召開導致的相關收入損失。

蘋果指出，App Store是相當具有活力的app市集，每週到訪人次超過5億。自2008年推出App Store以來，開發者已經獲得超過1550億美元的收入。

WWDC將讓開發者了解所仰仗的各項新技術和軟體架構，藉以在擴增實境、機器學習、健康和健身、家庭自動化等領域，創作出各種全新的app體驗。（編輯：趙蔚蘭）1090314