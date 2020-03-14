更多編輯台推薦新聞：
以詩直面社會 楊牧活出浪漫寫實的文學人生
文化

以詩直面社會 楊牧活出浪漫寫實的文學人生

陸媒稱台灣炒作武漢肺炎防疫成果 陳時中用「三個好」回嗆
生活

陸媒稱台灣炒作武漢肺炎防疫成果 陳時中用「三個好」回嗆

去年11月即知疫情 港媒披露中國短報確診病例
兩岸

去年11月即知疫情 港媒披露中國短報確診病例

疫情蔓延 花木蘭玩命關頭9延後上映 加州迪士尼環球影城閉園
國際

疫情蔓延 花木蘭玩命關頭9延後上映 加州迪士尼環球影城閉園

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
比爾蓋茲退出微軟董事會 全力投入慈善工作
首頁 / 科技

蘋果全球開發者大會6月登場 31年首採線上形式

最新更新：2020/03/14 09:45
蘋果今年度全球開發者大會將改採線上形式，這將是蘋果31年來首度採用線上形式召開WWDC。圖為2019年蘋果開發者大會。中央社記者吳家豪舊金山攝 108年6月4日
蘋果今年度全球開發者大會將改採線上形式，這將是蘋果31年來首度採用線上形式召開WWDC。圖為2019年蘋果開發者大會。中央社記者吳家豪舊金山攝 108年6月4日

（中央社記者張建中新竹14日電）蘋果（Apple）今年度全球開發者大會（WWDC）將於6月登場，特別的是今年將改採線上形式，這將是蘋果31年來首度採用線上形式召開WWDC。

蘋果全球行銷資深副總裁希勒（Phil Schiller）表示，「當前全球健康狀況需要我們採取全新的WWDC形式」，以線上召開Keynote發表會和各項議程的方式提供完整內容，為整個全世界開發者社群提供出色的學習體驗。

蘋果新聞稿指出，這線上活動將為數百萬充滿創意和創新的開發者帶來機會，搶先了解iOS、iPadOS、macOS、watchOS和tvOS的未來發展，並能與蘋果工程師互動，攜手打造種種app體驗。

希勒說，將在未來幾週內公布各項細節。蘋果還宣布將向聖荷西當地機構組織捐款100萬美元，以彌補WWDC以線上形式召開導致的相關收入損失。

蘋果指出，App Store是相當具有活力的app市集，每週到訪人次超過5億。自2008年推出App Store以來，開發者已經獲得超過1550億美元的收入。

WWDC將讓開發者了解所仰仗的各項新技術和軟體架構，藉以在擴增實境、機器學習、健康和健身、家庭自動化等領域，創作出各種全新的app體驗。（編輯：趙蔚蘭）1090314

延伸閱讀
疫情衝擊 中國蘋果手機2月銷售不到50萬支疫情衝擊手機製造與需求 品牌廠緊盯復工進度武漢肺炎延燒 蘋果示警難達財測美股多收低

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報