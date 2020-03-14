經濟部：口罩日產破千萬片 未要求受刑人縫製

（中央社記者吳柏緯台北14日電）BBC中文網13日報導指出，台灣口罩日產能達千萬片，但有部分是由受刑人縫製，對此經濟部澄清，每日千萬片口罩是醫療用口罩，並非報導中所提的布口罩，該報導與事實不符。

BBC中文網在13日刊出標題為「肺炎疫情：孩子說台灣口罩難買，獄中父親加班趕製」的報導，內文指出，台灣的口罩單日產量突破1000萬片的，其中有一小部分，是由在獄中的受刑人親手縫製。

對於這篇報導，經濟部稍早發出澄清，強調報導內容與實情不符。

經濟部指出，中央流行疫情指揮中心所徵用的口罩為醫用口罩，目前國內單日產量已可突破1000萬片，最終產量可達每日1300萬片。但所徵用的口罩都是醫療用口罩，並非報導中所指的布口罩。

經濟部強調，台灣的口罩日產量可由每日188萬片，到現在單日突破1000萬，除了感謝口罩廠商加班趕工、國防部支援人力外，口罩產線製造商、工具機產業、相關法人及經濟部全體同仁等政府團隊協助，但並未要求獄中受刑人縫製。

經濟部呼籲，媒體在報導前可向經濟部求證，避免錯誤報導。（編輯：趙蔚蘭）1090314