Fed恐再下重手救市 央行憂金融穩定降息箭在弦上

（中央社記者潘姿羽台北15日電）武漢肺炎疫情在歐美迅速蔓延之際，本週進入央行超級週，除市場預期美國聯準會（Fed）將於本週三例行決策會議再度宣布大幅降息救市外，中央銀行19日舉行的理監事會，降息決定也已箭在弦上。

市場預期Fed將再大幅降息3碼至4碼（0.75至1個百分點），讓聯邦基準利率趨近於0，專家預期，美國極有可能重啟量化寬鬆政策（QE），力挽受疫情重擊的經濟。

中央銀行預計於19日召開第1季理監事會，眼見2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情如野火蔓延，加上國際油價慘跌、美股進入熊市等雙重利空夾殺，市場對於央行理監事會的利率決策，早已從「會不會降息」轉為「會降多少」。

楊金龍12日赴立法院財委會進行業務報告，談及利率決策時表示，「以金融穩定為主，協助經濟成長第二」，但也坦言，若疫情蔓延至下半年，經濟成長率恐面臨「保2」危機。

全球經濟前景蒙塵之際，既然央行並非以「協助經濟成長」為主要考量，而是著眼於金融穩定，不免讓人好奇，央行到底看到什麼隱憂，使得降息箭在弦上。

匯銀人士分析，美股進入熊市後持續重挫，引爆全球股災，但當市場蔓延恐慌情緒時，股匯市不是靠降息就可以穩定，「美國聯準會降2碼，股市一樣暴跌」，換言之，「央行指的不是金融價格的穩定，而是金融系統的穩定」。

台經院六所所長吳孟道直指，當股市出問題，不會只是金融面的衝擊，而是透過籌資、借貸等管道，蔓延至實體經濟；也因此，楊金龍所談的金融穩定，著眼的可能是股匯市一旦崩跌，隨之一觸即發的金融未爆彈。

舉例來說，許多上市櫃公司大股東習慣以股票質押借款，省時又方便，但當股市崩盤，形同資產大跌價；而銀行看到大環境不佳，開始要求借款人提列同等保證金，「當初會質押，就代表手頭缺現金，如果銀行雨天收傘，企業連環爆，就可能引發金融系統性風險」。

國際股市劇烈波動的非常時期，不只企業難以在股票市場籌資；吳孟道指出，金融機構放貸趨於審慎，也可能導致中小企業籌不到錢、周轉出問題，而中小企業手頭庫存、現金都不多，一家營運出狀況，這把火可能就延燒到往來企業身上。

「這些都是一環扣一環」，吳孟道解釋，一旦企業撐不住了，錢還不出來，銀行呆帳就增加、逾放比竄升，而金融機構穩定性出問題，將衍生更大的信心恐慌。

匯銀人士認為：「股票價格下跌，不是央行要管、甚至該管的事情，股災引發的金融系統性風險才是重點。」（編輯：林淑媛）1090315