石化報價創11年新低 石化業寒冬來臨

（中央社記者潘羿菁台北16日電）沙國發動價格戰負面影響顯現，普氏（Platt`s）石化原料報價，乙烯上週均價跌落至每噸640美元，較前週大幅下跌7.9%，苯價更是重挫16.4%，均創11年來新低水準，石化業寒冬來臨。

沙烏地阿拉伯與俄羅斯減產協議失敗後，雙方反其道宣布將增產，沙國更將在4月調降官方售價，打響原油價格戰，北海布侖特原油從每桶50美元，如今崩跌到每桶32美元，連帶所及是輕油從每噸440美元下墜至330美元。

石化原料報價基準為原油、輕油兩大行情走勢，由於原油、輕油呈現懸崖式下跌，石化原料難逃重挫命運，根據普氏石化原料報價，乙烯上週最低報價為每噸639美元，最高也才641美元，等於均週價格來到640美元，比前週的695美元，一口氣跌掉55美元，跌幅高達7.9%，為2009年以來新低。

苯價從每噸627美元，跌破600美元來到525美元，跌幅高達16.36%，為石化上游原料跌幅最重者。

化纖原料的純對苯二甲酸（PTA）也失守500美元大關，週均價為499美元，較前週跌幅為9.6%。

台塑主管分析，由於原油價格重跌，連帶讓石化原料報價跟跌，目前下游客戶觀望心態相當濃厚，讓石化原料報價難上漲；其次，儘管中國大陸已復工，但庫存水位仍偏高，預料需要時間消化，舉例來說，中國大陸PTA庫存水位約300萬噸，換算約15至20天，庫存偏高、買氣自然更觀望，可以說當前大環境對石化業充滿不利因素。

法人認為，目前上游原料均虧損，包括烯烴產品、苯、苯乙烯（SM）與對二甲苯（PX）等，唯獨聚氯乙烯（PVC）、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS）等少數原料保有產品毛利，預料台塑化與台化今年首季營運挑戰相當嚴峻。（編輯：郭無患）1090316