聯準會再降息 瑞銀：中長期可加速經濟反彈

（中央社記者劉姵呈台北16日電）美國聯準會（Fed）再度宣布降息，瑞銀財富管理投資總監辦公室今天表示，降息中長期可加速經濟反彈，但歐美第2季金融市場仍將受衝擊，且全球經濟要延至下半年才會逐步復甦。

因應武漢肺炎疫情對於經濟的衝擊，聯準會3月3日宣布降息2碼（約為0.5個百分點），將聯邦資金利率目標區間降到1%至1.25%，15日又再度宣布降息4碼（約1個百分點），利率來到0%至0.25%的目標區間。

瑞銀（UBS）今天上午進行2020第1季度全球市場大解密電話會議，財富管理投資總監辦公室執行董事及股票分析師陳彥甫（Hyde Chen）於會中表示，聯準會此次降息之後預估不會再降，換句話說，不會有零利率，且進一步分析聯準會15日降息，主要是因為上週美國10年期公債跌破0.5%，為了穩定債券市場，回復風險定價功能。

針對媒體關注聯準會連番降息，台灣央行19日是否也會跟進降息，陳彥甫表示，聯準會連續降息勢必加深全球央行降息壓力，雖然降息在短時間不能改善疫情，但是中長期來看，有助於穩定經濟，會讓未來經濟反彈或回升速度更快。

陳彥甫也強調，當然也要觀察該國家本身的利率水準，像是歐美已經達到負利率，就不會使用降息手段。

另方面，疫情對全球經濟的影響，陳彥甫分析，短期來看，各國央行已祭出足夠的流動性來支撐企業資金需求；中長期來看，各國央行降息，加上政府祭出財政政策，都會緩和疫情對經濟的衝擊。

陳彥甫指出，亞洲國家在初期疫情控制表現上明顯優於歐美國家，預期亞洲地區最壞的情況已過，但反觀歐美國家今年第2季的金融市場仍將受到疫情衝擊；瑞銀評估，全球經濟要延至下半年才會逐步好轉。

不過，他強調，儘管各國經濟成長率相較於去年同期都不可避免會下降，目前全球股市受到疫情影響也在相對低點，但未來仍要持續關注成熟市場的疫情發展、政策對經濟的實際影響。（編輯：張均懋）1090316