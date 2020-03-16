疫情衝擊擴大 外資：台積電今年獲利恐近零成長

亞系外資推估，7000萬至8000萬支5G iPhone可能因疫情延至明年上半年出貨，故下修晶圓代工廠台積電目標價至新台幣336元，並預測今年獲利可能接近零成長。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳家豪台北16日電）亞系外資指出，武漢肺炎疫情在全球擴散，推估7000萬至8000萬支5G iPhone恐延至明年上半年出貨，故下修晶圓代工廠台積電目標價至新台幣336元，並預測今年獲利成長約1%、恐接近零成長。

台積電股價今天下跌5元開出，盤中低點來到275.5元、跌幅約5%，成交量逾8.14萬張。

亞系外資今天發布研究報告表示，在中國武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩、帶動中國資訊需求快速復甦之際，歐美及亞洲其他國家疫情卻又擴散，導致全球資訊需求出現下修風險。

有鑒於中國及新興市場以外的全球需求轉弱，亞系外資已將2020年全球智慧型手機出貨量預估值從13.6億支下修至12.9億支，相當於年減8%；今年iPhone整體出貨預估也從2億支調降20%至1.6億支。

亞系外資指出，儘管中國供應鏈快速恢復，但美國疫情擴散恐導致旅遊禁令延長，影響新產品設計定案並降低消費者換機意願，尤其是55%至60%的iPhone銷售來自美國與歐洲市場。外資推估約7000萬支至8000萬支5G iPhone出貨時間可能從今年9至12月延後至2021年上半年出貨，將大幅影響今年全球5G智慧型手機滲透率。

亞系外資也發現，由於更多企業採取遠距工作，可能影響升級個人電腦（PC）或更新Windows 10作業系統的需求，預估2020年全球PC出貨將年減8%，低於先前預估的年減5%。今年伺服器出貨成長率雖從年增7%調升至年增10%，但明年成長率從年增7%調降至年增1%，原因是遠距工作可能只是短期需求。

考量全球智慧型手機出貨及半導體成長率下修，亞系外資將台積電2020年、2021年每股盈餘預估值調降27%、6%至13.45元、19.78元，目標價從380元下修到336元；雖然台積電2020年每股盈餘可能僅成長約1%，但2021年每股盈餘有望大幅增加47%，故維持「優於大盤」投資評等。（編輯：林興盟）1090316