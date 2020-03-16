調查疫情對鋼鐵業影響 中鋼成立產業關懷小組

（中央社記者潘羿菁台北16日電）眼看武漢肺炎疫情持續延燒，國內鋼鐵龍頭廠中鋼主動出擊，成立「產業關懷小組」，主動關心下游客戶，掌握疫情對國內鋼鐵業的影響。

中鋼表示，義大利與西班牙是歐洲鋼鐵主要消費市場之一，如今上述兩國因為疫情影響祭出軟性封城，可能衍伸出影響港口運輸問題，若有客戶貨物在海關遇到運輸或金流問題，中鋼透過「產業關懷小組」可以適度了解並協助。

目前「產業關懷小組」將會收集並整合鋼鐵下游產業需求與建言，匯整陳送鋼鐵公會向產業主管機關反應，以利政府掌握產業狀況；另一方面，疫情已帶來轉單效應，中鋼除將全力配合提供料源與專案支持，也透過產業服務團管理及技術能量，提供現階段客戶改善體質與用鋼升級等精緻服務。

不過也因為疫情大流行，目前全球消費與投資有暫緩趨向，中鋼坦言，4、5月展望保守以對，只能等待疫情受控制，整體景氣走勢才能較為明朗化。

另外，由於近期台灣確診案例多數為出國旅遊，中鋼表示，現已暫緩員工國外出差；至於員工私人國外旅遊部分，基於安全考量，勸導同仁暫緩出國。（編輯：楊凱翔）1090316