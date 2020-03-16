立委指夏季供電不足 台電澄清：不符現況

（中央社記者吳柏緯台北16日電）國民黨立委今天舉行記者會，質疑夏季供電不足，台電表示，此說法並不符合現況，並強調正因供電更穩，中火才能夠提出新的自主減煤計畫。

立法院國民黨團今天召開記者會，質疑「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」部分條文日前遭行政院宣告失效，是為了靠燃煤發電維持夏季供電穩定，對此台電公司表示，此說法並不符合目前全國電力供應現況，正因為近年電力供應更趨穩定，中火因此可推出更大幅度的自主減煤計畫，空污季原本最多啟動8部機，今年10月起將減為最多啟動7部機。

另外針對有委員質疑，認為生煤自治條例部分條文失效後，形同站在減煤與空污防治的對立面。台電澄清，先不論法律的爭議，事實是台電同樣已經減煤4成。台電減煤是為了中部鄉親，即使爭議性法律條文失效，減煤早就已經做出成績。

台電強調，近年與中市府合作減煤，已經將用煤量由103年的歷史新高，減少到去年的1264萬公噸，不僅遠低於中市府核發許可使用量1600萬公噸，且與當初自治條例訂定時，中市府要求中火需從2100萬公噸，在109年起降至1260萬公噸的期待相比，僅差距4萬公噸。即台電提前一年就幾近達成減煤4成的目標，且在空污排放方面，去年更較103年的排放量減少超過5成。

台電說明，由於通霄電廠345kV出口線路工程預計今年5月將完工，可增加100萬瓩供電能力，隨著中火2、3號機組可望重返發電行列，將可提升整體調度彈性與緊急應變能力，今夏供電更趨穩定。

台電進一步指出，在穩定供電下，中火將從今年10月起空污季後，執行更嚴格的「擴大自主減煤計畫」，最多運轉機組數將從原承諾8部機組，減為7部，且總發電量不超過6部機滿載的330萬瓩，與過去空污季8部機的440萬瓩運轉發電量相較，等於減少2部機組的發電量，今年中火的生煤使用量預期可降至1260萬公噸以下。

台電表示，除了減煤計畫外，中火也於空品不良期間執行自主降載。以去年為例，中火降載共462次、減發66.4億度。此外，目前中火1至4號機組已完成空污防制設備改善工程，現有5至10號機組可望於113年底前陸續完成改善工程，未來新建2部燃氣機組於114年上線後，空污排放量可望再較108年減少逾5成。（編輯：楊凱翔）1090316