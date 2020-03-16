柏文去年每股賺逾7元 今年營運拚更旺

（中央社記者江明晏台北16日電）旗下有健身工廠的柏文健康公布去年每股盈餘7.15元，與營收、稅後淨利，同創歷史新高，並看好今年展店動能更強與折舊攤提降低等因素，營收與獲利料將優於去年。

柏文健康去年合併營業收入新台幣35.27億元，年增17.09%，合併營業毛利11.45億元，年增15.94%，毛利率32.47%；合併營業利益6.47億元，年增17.13%，營業利益率18.33%；合併稅前淨利5.96億元；合併稅後淨利4.77億元，年增4.18%，稅後淨利率13.52%，均創歷史新高。

截至今年2月底，「健身工廠」已有47處據點投入營運，會員人數逾20.2萬人。展望今年，柏文健康表示，「健身工廠」不受武漢肺炎疫情影響，仍將按照原訂計劃拓展8處營運據點，新廠館分別建置於台北市、新北市、桃園市、新竹地區、台中市、彰化縣及台南市，每個季度都有新廠館開幕營運。

柏文健康表示，今年度營業收入成長率預估較去年度佳，除了去年基期較低外，主要原因還有今年規劃新設8處廠館，較去年度6處更多，且多數為月費1288元（金卡會員）的標準型廠館，此外，今年新據點多位於五都人口密集區域，受惠於常住人口多，因此，預料可提供較大的成長動能。（編輯：楊凱翔）1090316